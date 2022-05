Koh-Lanta, le Totem maudit: Fouzi est éliminé

Au jeu du confort, les aventuriers disputent un classique de Koh-Lanta. Tous se retrouvent allongés sur une échelle horizontale placée au beau milieu de l’océan. Alors qu’elle se trouve au-dessus du niveau de la mer, cette échelle tend à s’abaisser au fil des minutes. Plus elle se rapproche du niveau de l’eau, plus il est difficile de rester en position... Le but est d’être le dernier à tenir.

Les deux gagnants remportent l’une des plus belles récompenses de la saison: une rencontre avec une femme qui s’occupe de la protection des tortues mais également un bon repas à base de brochettes de boeuf, frites de patate douce et mousse au chocolat, ainsi qu’une nuit tout confort et un petit-déjeuner au petit matin est également prévu au programme. Enfin, l’ultime survivant aura droit à un avantage considérable pour la suite de l’aventure: une amulette d’immunité valable pour le prochain conseil.

La décision d’Ambre ne passe pas

Olga est la première à lâcher. Elle est suivie par Nicolas, Jean-Charles, Fouzi, François puis Géraldine. La place de second revient à Ambre et le grand gagnant est Bastien. Le duo file donc en confort tandis qu’Olga découvre sa malédiction. Elle va devoir disputer une épreuve éliminatoire. Elle affrontera ainsi deux autres aventuriers, choisis par les deux gagnants du jeu de confort. Bastien désigne Fouzi, Ambre désigne Jean-Charles.

La décision d’Ambre, ou plutôt sa justification (elle souhaite donner une chance à son camarade de se surpasser) ne passe pas. Jean-Charles réalise qu’il est en danger pour les prochains conseils, tout comme Fouzi et Olga. Il envisage alors de briser l’alliance des trois ex-verts Nicolas, François et Ambre s’il reste dans l’aventure.

Fouzi éliminé

Pendant que Bastien et Ambre savourent leur petit-déjeuner, Olga, Fouzi et Jean-Charles quittent le camp pour aller disputer leur épreuve. Ils ont pour mission d’interposer quatre boules de manière verticale, tout en insérant un support entre chaque boule.

La victoire est pour Olga. La suite de l’épreuve se joue entre les deux hommes, au coude-à-coude... Finalement, Jean-Charles parvient à terminer sa tour et c’est donc Fouzi qui est éliminé. Il quitte l’aventure déçu mais fier de son parcours.