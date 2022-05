Ce lundi soir à la télé: ils plongent en profondeur pour guérir

Fanny, rescapée du Bataclan, Nathalie, qui a perdu sa fille, ou encore Vincent, policier en plein burn-out, ont entamé une étape décisive de leur reconstruction: ils plongent pour guérir.

En Guadeloupe, une équipe de chercheurs a mis au point un protocole pour soigner des personnes victimes de chocs post-traumatiques. C’est Vincent Meurice, plongeur et sophrologue, qui a mis au point ce programme de "plongée améliorée", avec l’aide du chercheur Frédéric Bénéton. Ensemble, avec l’aide des médecins, ils ont fondé Bathysmed. Depuis 2015, contre toute attente, leurs efforts redonnent espoir à ceux qui n’en avaient plus.

Dans le protocole de soins qu’ils ont mis au point, on retrouve de l’immersion sous l’eau, bien sûr, mais aussi des exercices subaquatiques de relaxation, de la préparation mentale sportive, de la sophrologie et de la méditation pleine conscience. "Le plongeur est quelqu’un qui médite sans le savoir, indique Frédéric Bénéton à nos confrères du Journal du Dimanche . Il est coupé du monde extérieur, il a une attitude très contemplative et vit très profondément le moment présent."

Sous l’eau, ils cherchent la paix

Dans leur longue descente au cœur de l’océan, les participants au programme portent avec eux le lourd fardeau des blessures intimes et des fêlures indélébiles qui les empêchent de vivre. Sous l’eau, en pleine conscience, envoûtés par la force des mondes sous-marins, ils cherchent la paix. Le rythme de la respiration diminue, en même temps que le rythme cardiaque, amenant les plongeurs vers un sentiment de zénitude.

L’équipe de Bathysmed en est convaincue: cette méthode est plus efficace que la relaxation classique. Et ils pensent même que la plongée pourrait aider à prévenir les maladies psychiques telles que le stress, la dépression ou le burn-out. C’est la mission qu’ils se sont donnée, tous unis par une même passion pour la mer.

À travers des témoignages poignants, ce documentaire retrace le parcours d’accidentés de la vie et leur longue remontée vers la guérison. Dommage qu’il soit programmé si tard.

