De nombreux projets autour de Tintin en 2022-2023: de la colorisation au NFT

1. Tintin, l’aventure immersive

©© Culturespaces Eric Spiller

Moulinsart s’est associée à la société française Culturespaces – qui a géré le site du Lion de Waterloo entre 2004 et 2013 – pour mettre sur pied des soirées exceptionnelles Tintin, l’aventure immersive conçue spécialement pour l’Atelier des Lumières, centre d’art numérique à Paris. "La thématique de cette expérience immersive tournera autour de Hergé en tant que narrateur", précise Yves Février, responsable de l’édition numérique chez Moulinsart. Après Paris le 21 octobre, cette exposition voyagera par Amsterdam, la Corée du Sud, les États-Unis et l’Allemagne. Elle devrait également être visible à Tour & Taxis, à une date à déterminer.

2. Deux nouveaux feuilletons sur Radio France/France Culture

Depuis 2016, Radio France/France Culture a adapté cinq aventures de Tintin en feuilletons radiophoniques, disponibles en podcast: Les Cigares du Pharaon (2016), Le Lotus bleu (2016), Les 7 boules de cristal (2017), Le Temple du Soleil (2019) et Les bijoux de la Castafiore (2020). Il s’agit d’une coproduction avec la Comédie-Française et la qualité est au rendez-vous. Deux nouvelles adaptations sont en chantier et devraient être disponibles au premier trimestre 2023.

Mais un autre projet est aussi sur les rails: un concert-fiction autour de Tintin au Tibet. Il réunira sur scène acteurs, bruiteurs et musiciens. Il devrait voir le jour le 17 mars 2023 en public au studio 104 de la Maison de la radio à Paris. il sera diffusé à l’antenne mais aussi disponible sur support numérique.

3. Une grande chasse au trésor mondiale

Le 10 janvier 2029, on célébrera le 100eanniversaire de Tintin. Daens cette perspective, Moulinsart a eu l’idée de lancer une grande course au trésor à travers le monde, grâce à la société liégeoise Lubee, dirigée par Vincenzo Bianca. "Le trésor caché aura une valeur unique et il se pourrait bien que cette chasse prenne un certain temps avant de le trouver", prédit Yves Février.

www.lubee-edition.com/fr

4. Tintin en NFT

Le futur de Tintin passe par le numérique (85% du business, selon Yves Févier). Du côté de Moulinsart, on a donc comme projet de lancer un premier drop NFT (Non Fungible Token) crypto art certifié, soit un titre de propriété numérique, émis par une blockchain (technologie de stockage et de transmission d’informations sans autorité centrale) et associé à un actif numérique (photo, vidéo, etc.) dans les six mois qui arrivent. Intitulé Tintin beyond imagination, ce projet reste encore assez mystérieux.

5. Colorisation des Cigares du pharaon et autres projets éditoriaux

Après Tintin chez les Soviets, Tintin au Congo ou Tintin en Amérique, c’est au tour de l’édition originale des Cigares du Pharaon (intitulée Tintin, reporter en Orient lors de sa pré-publication entre décembre 1932 et février 1934 dans Le Petit Vingtième) de se voir colorisée. La couverture reproduira une case extraite de l’édition originale ajustée au format. Comme les précédents, ce livre de 144 pages (dont 124 pages colorisées) sera préfacé par Philippe Goddin et disponible dès le 26 octobre prochain au prix de 19,95 €. Il sera coédité en collaboration avec Casterman, ce qui n’avait pas été le cas des deux précédents volumes, suite à un désaccord de l’éditeur historique tournaisien quant à la réédition de Tintin au Congo. Le tirage n’a pas été communiqué – on a entendu un surprenant "je ne me souviens plus!" – mais on sait que la version colorisée de Tintin au pays des Soviets avait dépassé les 300000 ventes.

©Géo

Le magazine Tintin c’est l’aventure édité avec Géo verra son n°12 publié le 15 juin. Il sera consacré au patrimoine mondial, avec la pyramide Maya de Chichen Itza en couverture. Benoît Peeters et François Schuiten y rédigeront une visite commentée de Bruxelles. Signalons qu’un hors-série intitulé Plantu-Hergé, dialogue imaginaire, sera publié le 28 septembre.

Sont également programmés: un abécédaire, Tintin de A à Z, rédigé par le cinéaste Patrice Leconte (édité aussi en anglais par l’expert tintinologue Michael Farr); deux tomes sur les voitures de légende en collaboration avec les éditions Hachette (qui va édité aussi une version à l’échelle 1/8e (!) de la jeep lunaire); le tome 2 du recueil des histoires courtes du journal Tintin (770 pages) en collaboration avec Le Lombard; un hors-série sur L’aventure de la science en collaboration avec l’Agence spatiale internationale.

Moulinsart planche également sur l’édition d’un nouveau jeu vidéo, en collaboration avec les Français de Microids, qui a à son actif des jeux autour de l’univers d’Agatha Christie ou… d’Astérix et Obélix, ainsi que Fort Boyard ou Goldorak.

Enfin, sachez que le projet d’une nouvelle série inédite avec Netflix est tombé à l’eau. Pour en savoir plus, cliquez ici .