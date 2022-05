Succès originel

Développement du podcast et "true crime" sont étroitement lié. S’il y a bien un projet qui a propulsé cette nouvelle écoute dans la vie des Américains, précurseurs en la matière, c’est Serial . Fin 2014, Sarah Koenig y reprenait une enquête liée à une affaire criminelle survenue quelques années plus tôt. Une étudiante de Baltimore avait été tuée, son petit ami avait été condamné à perpétuité et clamait son innocence.

Serial fut le premier podcast à atteindre les 5 millions de téléchargements et il est toujours considéré comme le podcast le plus téléchargé de tous les temps.

Le traitement feuilletonnant a tenu le pays et le monde anglophone en haleine durant plusieurs saisons.

Au top

On estime aujourd’hui que le genre "true crime" est le troisième plus écouté aux USA (derrière la comédie et les actus). Des groupes se réunissent sur des forums ou autour d’un verre pour débattre du dernier épisode de leur podcast préféré et mener leur propre enquête. Le phénomène est tel que Disney + a lancé la série Only Murders in the Building , délicieuse comédie qui se moque gentiment de l’addiction pour les podcasts de "true crime" via une équipe d’enquêteurs/podcasteurs amateurs (la saison 2 arrive le 28 juin).

L’engouement a facilement traversé l’Atlantique. Julien Cernobori, créateur de CERNO , l’anti-enquête propose aux fans de son podcast (sur un tueur en série qui a habité son immeuble dans les années 80) de le soutenir via un abonnement, en échange de documents exclusifs et rencontres mensuelles pour discuter des derniers éléments de l’enquête audio. En Belgique, l’appétit de nos voisins du Nord pour les histoires de criminologie propulse deux podcasts de ce genre dans le top dix des écoutes: De Stemmen van Assisen , où des journalistes de Het Nieuwsblad qui nous emmènent à des procès d’assise et de Volksjury, qui revisite des affaires récentes ou se penche sur des questions telles que "qui a dénoncé Anne Frank?".

Du côté francophone, on n’est pas en reste notamment avec les productions françaises comme Hondelatte raconte (Europe 1) qui fait la part belle aux affaires criminelles.Un podcast crédité le mois dernier de plus de 9 millions d’écoutes, un chiffre colossal.

Effet de loupe

Les femmes sont de grandes consommatrices du genre. Des experts en criminologie ont tenté d’expliquer le phénomène par un besoin (pas forcément conscient) de décrypter les modus operandi pour mieux se protéger d’éventuelles agressions futures. Revers de la médaille: les gros consommateurs d’informations de ce type (via les news, des podcasts, documentaires télé, etc.) auraient tendance à surestimer le taux de criminalité réel et vivre dans un état de stress plus important, lié à un état d’hypervigilance permanent.

Arrêtez donc de regarder votre voisin d’un drôle d’œil.