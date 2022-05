Dans une boîte de nuit parisienne, des jeunes dansent, au rythme de la musique. Ils débordent d’énergie, s’amusent, innocents. Et pourtant… Ces gamins qui font la fête jusqu’au bout de la nuit sont séropositifs et savent que leurs jours sont comptés. Nous sommes alors dans les années nonante. Le sida est une maladie honteuse et ces jeunes font partie du mouvement Act Up, un groupe qui fait entendre la voix des homosexuels atteints du virus.

Jusque-là, ils mouraient en secret, ce n’était pas le problème des décideurs politiques. Puis, à coup de slogans et d’actions symboliques, Act Up est parvenu à rendre publique l’épidémie qui s’abattait sur la communauté gay depuis une dizaine d’années. 120 battements par minute ( 120 BPM, pour les intimes) revient sur ce combat politique, à partir des souvenirs du réalisateur, Robin Campillo. À l’époque, il a trente ans et, la peur au ventre, il décide de rejoindre le mouvement.

Intime et communautaire

120 BPM n’est pourtant pas une autobiographie. Son histoire, le Français la raconte à travers des personnages fictionnels, dont Nathan, un nouveau venu dans le microcosme Act Up Paris et Sean, un fougueux militant marqué par les premiers stigmates du sida. Bientôt amants, ils passeront par toutes les étapes de la maladie.

Des réunions, parfois tendues, à la froideur des chambres d’hôpital, Robin Campillo retranscrit l’ambiance de ces années. Il nous montre ce qu’était la vie d’un homosexuel il y a vingt-cinq ans, quand la peur se mêlait à l’exaltation d’être ensemble. Malgré la gravité de son sujet, 120 BPM ne tombe pas sur l’estomac, grâce à une mise en scène dynamique. Bien sûr, on n’évite pas la douleur, mais on respire. On sent que le bonhomme sait de quoi il cause. À travers son film, Robin Campillo montre que les combats politiques ne sont pas toujours vains.

Après la diffusion du film, Arte prolongera la soirée avec un documentaire de Manuelle Blanc sur l’association Act Up Paris. Au fil d’images d’archives, d’anecdotes de tournage et d’entretiens avec Robin Campillo, Didier Lestrade (l’un des cofondateurs d’Act Up Paris), l’acteur Arnaud Valois ou encore une médecin virologue, cette vibrante plongée dans les coulisses du multiprimé 120 battements par minutes rappelle aussi que la lutte contre l’épidémie de sida reste un enjeu de santé publique.

Arte 20.55