Il s’agit d’une école dans laquelle 24 élèves auront l’occasion de bénéficier des cours et des conseils de professionnels. Parmi les 24 candidats sélectionnés figure le Hutois Jonathan Materne, professeur de français et de religion au collègue Saint-Quirin de Huy. Peut-être aura-t-il la chance de remporter un CDI dans l’une des pâtisseries de Cyril Lignac et 10000 euros pour l’aider à lancer son affaire.

Malheureusement pour les amateurs de pâtisserie, la chaîne M6 n’est pas disponible via les opérateurs traditionnels en Belgique. L’émission devrait probablement être programmée sur l’une des chaînes de RTL Belgique, mais aucune date n’est avancée par la chaîne privée belge pour l’instant.