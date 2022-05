«J’espère que les choses vont changer»: Olivia Ruiz critique la Star Academy

"Il faut quand même se rendre compte de l’éphémérité de la chose. On est très pris en charge, très enveloppés. Et puis, du jour au lendemain, il n’y a plus rien", explique-t-elle à Ophélie Meunier sur RTL.

"Il faut être sacrément assis pour être capable de vivre quelque chose d’aussi fort et en même temps, qui disparaît aussi vite que c’est venu. Moi, ce que je déplore un peu, c’est l’accompagnement. J’espère que les choses vont changer sur cette édition. On ne peut pas utiliser des gens et puis refermer la porte derrière eux quand on en a besoin. Surtout que ce sont des âges où on est dans une telle fragilité: 18, 20 ans…", confie-t-elle au micro de RTL.

L’interprète de la femme chocolat a néanmoins déclaré qu’elle jettera un œil à la nouvelle édition "ça va être étrange à vivre de l’autre côté de l’écran", a-t-elle ajouté.