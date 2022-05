Les spectateurs du concours Eurovision de la chanson s’en sont peut-être rendu compte: Laura Pausini, l’animatrice de la soirée aux côtés de Mika et Alessandro Catelan, a mystérieusement disparu de la scène pendant près d’une heure durant la finale de ce samedi.

Suscitant les interrogations du public, l’absence de l’artiste italienne – qui avait ouvert la soirée de main de maître grâce à un medley de ses plus grands tubes – a fait l’objet de nombreuses. Stéphane Bern suggérant notamment sur France 2 qu’elle avait fait un malaise.

Sur le réseau social Instagram, Laura Pausini a rassuré ses fans dans les heures qui ont suivi le concours. "Je voulais juste vous dire que vous ne devez pas vous inquiéter et que je vais bien, a-t-elle écrit dans un post. Je souffrais d’hypertension pendant la finale et j’ai donc dû m’arrêter pendant vingt minutes sur les conseils des médecins. Ils m’ont très bien aidé." Précisant que les six derniers mois de préparation du show ont été stressants, la chanteuse souligne surtout qu’elle est "très heureuse d’avoir pu terminer la soirée quand même" aux côtés de Mika et Alessandro Catelan.

Laura Pausini a remis le trophée de la victoire à l’Ukraine , vainqueur grâce au titre "Stefania" du groupe Kalush Orchestra .