Marka dans la série «Fils de...» dimanche soir sur Tipik: «Mon grand-père était un gangster»

L’histoire en deux mots: Franck Pistone (Marka), parti en cavale au Maroc après un casse il y a 17 ans, revient à Bruxelles pour se réconcilier avec son fils Camille. Mais ce dernier est dans la mouise après avoir tenté d’arnaquer la mafia hollandaise. Seule solution pour arranger les choses: retrouver les diamants cachés par son père voici 17 ans. De quoi réveiller quelques vieilles histoires… Rencontre avec Marka, assez bluffant dans ce premier rôle à la télé

Marka, vous voilà acteur à 60ans. Comment êtes-vous arrivé dans cette série?

J’ai eu un coup de fil d’Antoine Négrevergne, l’un des scénaristes (NDLR: avec Camille Pistone et Salim Talbi). Au départ, j’ai cru que c’était une blague. Et puis, jouer n’a jamais été mon rêve. J’avais déjà passé deux fois des castings – un pour un truc que j’ai tout à fait oublié et l’autre pour un film de Chantal Akerman – et cela a été chaque fois des expériences douloureuses. Mais cette fois, c’est arrivé au bon moment.

Je sais qu’on ne devient pas acteur du jour au lendemain.

C’est-à-dire?

Cela ne s’explique pas. On me l’aurait demandé voici 5 ans, je n’étais pas prêt. Et puis avec ma femme, Laurence Bibot, je connais les difficultés du métier. Je sais qu’on ne devient pas acteur du jour au lendemain. Et personnellement, je n’avais pas envie de ne pas être assez bon pour le rôle. Après les premiers essais, j’ai suivi sept séances de coaching. C’était agréable pour moi. Ensuite, Frank Devos m’a parlé avec des mots simples et c’était agréable pour moi.

Est-ce que le fait que ce soit tourné à Bruxelles a également joué dans votre choix?

Pas spécialement. Mais ce qui était chouette, du coup, c’est que je n’ai pas dû trop faire gaffe à mon accent (sourire). De toute façon, il ne vaut mieux pas forcer, car la difficulté, c’est de rester toujours le même tout au long du tournage, qui s’est étalé sur quatre mois.

Ce rôle m’a fait penser à mon grand-père.

Venons-en au personnage de Frank Pistone, ce gangster exilé au Maroc qui revient à Bruxelles pour revoir son fils. Mais celui-ci s’est mis dans le pétrin… C’est une histoire familiale compliquée…

Toutes les histoires familiales sont compliquées. La mienne l’est aussi, car j’avais un grand-père qui était gangster… Enfin, pas gangster, mais il a quand même passé sa vie en taule. C’était un pickpocket et aussi un cambrioleur. Je n’ai su ça de lui quand il est mort. Mais je crois qu’inconsciemment, c’est présent dans ma tête. Et donc ce rôle m’a fait penser à mon grand-père.

Et au cinéma, votre référence comme gangster, c’est qui?

Le plus évident pour moi, c’est De Niro, mais ce n’est pas vers lui que je suis allé chercher. Quand je pensais à quelqu’un, je pensais soit à Jean-Pierre Bacri – sans doute pour le côté mec qu’on ne fait pas chier – ou alors à Cillian Murphy, de la série Peaky Blinders. Lui, j’aime bien la voix très basse, très posée, avec beaucoup de temps entre les répliques. En fait, je crois que tout est une question de voix.

«Peaky Blinders», c’est votre référence en matière de série?

Oui, avec Les Sopranos. Je suppose que j’ai dû me souvenir de certains moments lorsque je jouais.

Il y a beaucoup de vie! Avant, dans les séries belges, il n’y en avait pas.

Qu’est-ce que vous avez apprécié dans cette série?

Il y a beaucoup de vie! Avant, dans les séries belges, il n’y en avait pas. Ici, en plus, ils ont rajouté du son. La musique est vraiment bien. Tout ce rap va bien avec le côté urbain, les sirènes, le bruit de la ville… C’est très réussi.

On voit Bruxelles sous un autre angle…

Oui! Bruxelles est belle! Je crois que cette série est l’une des plus belles cartes postales que Bruxelles n’ait jamais eue. Le générique d’entrée est juste à tomber. Et puis les couleurs sont belles, toute cette multiculturalité, avec plein de jeunes…

En fait, jouer avec Béatrice Dalle, c’est comme si on te proposait de jouer au tennis avec Bjorn Borg.

Et puis, vous jouez avec Béatrice Dalle. Vous aviez de l’admiration?

Quand elle est arrivée sur le plateau, je lui ai dit ‘Tu as intérêt à être bonne, car j’ai tous mes copains qui vont me demander comment tu joues…’ Elle a rigolé et la glace était brisée. En fait, jouer avec Béatrice Dalle, c’est comme si on te proposait de jouer au tennis avec Bjorn Borg. Donc tu ne peux être que meilleur que ce que tu fais avec un quidam. C’était très agréable. Mais j’ai eu aussi beaucoup de plaisir à jouer avec Camille Pistone (NDLR: son fils Camille) ou avec Mara Taquin (NDLR: sa fille Sarah). Eux, ils m’ont rappelé mes enfants. Quand j’engueule Camille au début, c’est quelque chose que j’aurais pu avoir avec mon fils Romeo.

Qu’est-ce qui a été le plus compliqué pour vous?

Franchement, rien. Tout était chouette. À partir du moment où quand tu arrives, on t’habille, on te demande si tu veux ci ou ça et que tout le monde est cool avec tout le monde… Il y a juste un jour où ils ont changé toutes mes répliques la veille et là, j’ai un peu flippé. Mais tout le monde a été très rassurant.

Vous avez retiré quoi de ce tournage?

Un très chouette souvenir et une envie de continuer, vraiment. J’ai un agent qui m’a déjà fait faire quelques castings qui n’ont pas marché mais comme la série n’avait pas encore été diffusée, je n’existais pas pour eux. J’espère qu’après la diffusion, on va me proposer d’autres choses. J’ai découvert vraiment quelque chose de plaisant, à laquelle je ne m’attendais pas. Je suis content de moi. Enfin, disons que je n’ai pas peur que la série soit vue… Mais il y a des choses que je dois encore améliorer.

Roméo et Angèle me connaissent trop et quand ils vont me voir jouer, ce ne sera pas la même chose. Ils vont être critiques à crever, ça va être terrible (rires).

Il y a un visionnage en famille qui est prévu?

Non! Ils vont se moquer de moi…

Vous allez faire comme Roméo qui à ses débuts ne voulait pas que vous veniez le voir sur scène?

Exactement! Roméo et Angèle me connaissent trop et quand ils vont me voir jouer, ce ne sera pas la même chose. Ils vont être critiques à crever, ça va être terrible (rires).

Tipik, dimanche 15 mai, 20.05et 20.55

Une bande son urbaine

Pour «Fils De», AT-Production et le label Top Notch Belgium se sont associés pour créer un soundtrack original, sur mesure, qui participe à l’identité urbaine, underground et novatrice de la série. L’idée principale est de venir soutenir les épisodes avec des morceaux en adéquation avec les thèmes de chacun. Pour correspondre à la série, la majorité des artistes du soundtrack sont des artistes émergents de la scène belge (Lord Gasmique ft. Airkarlos, Shaka Shams, K.Zia ft. Kunta...). D’autres artistes confirmés (Sofiane Pamart, Swing ft. Le Motel) ont aussi répondu présents.

Produit, écrit et réalisé pour la série, chaque morceau a son style ainsi que son identité afin d’offrir un panel le plus large possible aux spectateurs. Un morceau par épisode,dont l’atmosphère et les paroles font échos à l’histoire.