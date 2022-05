À la manœuvre, il y a André Lamy et, depuis 2010, Olivier Leborgne. "On peut dire que Votez pour moi a changé ma vie" , rigole ce dernier. Lui, homme de spectacle habitué à des horaires de soirée se réveille depuis 12 ans au son d’un réveil réglé sur 5h15 du matin. "J’ai appris à apprécier le matin, dit-il. J’ai plein d’énergie le matin."

L’émission a bien évolué depuis ses débuts et elle a fait des petits: une quotidienne à la télé, trois téléfilms, un podcast et même une BD… "Si on m’avait dit un jour que je serais un personnage de BD…" , sourit Olivier Leborgne.

Les deux animateurs/humoristes/comédiens sont entourés d’une équipe de cinq auteurs: Marcel Sel, notre collègue Xavier Diskeuve, Vanessa Lhuillier, Michaël Albas et Jules, ainsi que d’un réalisateur, Didier Feuillien.

Qu’est-ce qui fait une bonne émission? Olivier Leborgne a bien du mal à répondre. "On voit plutôt ça sur une période plus longue, comme une semaine, on s’en rend compte quand on a des retours des gens. Parce que nous, on est tout le temps dans la continuité. À peine dix minutes après la fin de l’émission, on est déjà en réunion pour celle du lendemain!"

Quant à l’émission de cet anniversaire, il n’a pas voulu en dire plus. "Mais notre but, c’est toujours le même, c’est de faire rire les gens avec l’actualité qui n’est pas toujours drôle."

Et dans quinze ans? "On continuera tant qu’on peut le faire. Tant qu’on nous laisse faire…"

Bel RTL, 8.20