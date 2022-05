Ponctué d’interviews de scientifiques, ce passionnant triptyque documentaire éclaire le rôle crucial joué par l’environnement sur la destinée de l’homme. En explorant le lien méconnu entre climat et civilisation dans l’Égypte des Pharaons puis dans la Grèce et la Rome antique, il étudie la manière dont les conditions climatiques ont eu un impact sur la vie des populations jusqu’à la création des ferments nécessaires à l’émergence du monde moderne. Problématique plus que jamais… d’actualité.

2. Samedi14: Les plus beaux trains du monde - C8, 21h15

Les trains fascinent et font l’objet de plusieurs séries documentaires à succès.Celle-ci nous emmène d’abord sen Corse, dite l’île de beauté et qui n’a jamais mieux porté son nom que contemplée depuis son incroyable réseau ferré. À bord du Trinichellu, littéralement " le petit train tremblotant ", le voyageur circule des eaux turquoises de la Méditerranée aux sommets des montagnes les plus escarpées. Un second numéro nous emmène ensuite au Portugal.

3. Samedi14: 66e concours de l’Eurovision - RTBF, 20 heures

Il se déroule cette année à Turin et après les traditionnelles demi-finales voici la grande finale dont les Ukrainiens sont, selon les parieurs, les grands favoris. Le candidat belge Jérémie Makiese a fait une toute bonne prestation durant la demi-finale de jeudi. Et on peut attendre de sa part un bon résultat ce samedi soir.

4. Dimanche15: Les Effrontées, cinéma au féminin - France 2, 23h05

Depuis ses origines, le cinéma n’a jamais considéré ses actrices comme ses acteurs. Tributaires de leur plastique et de leur photogénie, soumises au désir des spectateurs comme des réalisateurs, tout au long de leur carrière, les comédiennes sont sommées de se plier à une série d’injonctions. Aujourd’hui, pour beaucoup d’entre elles, l’objectif est clair: faire jeu égal avec leurs homologues masculins et ce docu tout neuf en deux parties d’Elodie Boutit se veut l’expression de cette volonté.

5. Dimanche 15 : Parasite, Palme d’or coréenne - ARTE,21 heures

Le Festival de Cannes démarre mardi 17 mai.Dans cette perspective, voici sa Palme d’or 2019, signée Bong Joon-Ho, un film sud-coréen qui a aussi gagné l’oscar du meilleur film et le césar du meilleur film étranger. Une famille venant d’un quartier pauvre prend pied peu à peu dans la vie d’une famille nantie, devenant par exemple prof de langue à l’aide d’un faux diplôme. Malgré son final en forme de bain de sang gratuit, le film est dans sa majeure partie drôle, intrigant et superbement mis en scène.