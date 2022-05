Polémique: Jesse Williams («Grey’s Anatomy») filmé nu à son insu au théâtre

À l’affiche de "Take Me Out", une pièce de théâtre dans laquelle il interprète un joueur de baseball qui révèle son homosexualité, l’acteur a ainsi été filmé alors qu’il apparaissait complètement nu dans une scène se déroulant sous la douche.

Normalement réservée au public du Hayes Theater, à New York, la performance du comédien est devenue virale sur les réseaux sociaux après qu’un spectateur ait bravé les interdictions pour filmer et diffuser la scène sur internet.

S’il se disait autrefois "terrifié" à l’idée de jouer nu devant des spectateurs, l’ancienne vedette de "Grey’s Anatomy" (40 ans) relativise cette fuite: "Tout le monde en fait tout un plat, c’est juste un corps."

Le syndicat américain qui représente les intermittents du spectacle est, pour sa part, moins compréhensif puisqu’il compare la vidéo à du "harcèlement sexuel et une violation épouvantable du consentement".