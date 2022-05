Eurovision 2022: cinq prestations qui ont marqué la demi-finale de ce mardi

1 L’Ukraine et son mélange des genres

Un an après être passé tout près de la consécration avec l’entêtant "SHUM", l’Ukraine remet le couvert avec un morceau tout aussi dingue. Mélange de rap et de musique traditionnelle, "Stefania" est sorti du lot lors de la demi-finale de ce mardi soir.

Poussé dans le dos par un public entièrement acquis à leur cause, mais aussi par les bookmakers , le Kalush Orchestra a déjà marqué le concours de son empreinte avec son audace.

Avec des paroles frappantes comme "Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si toutes les routes sont détruites", le titre - pourtant écrit avant l’invasion russe - est devenu "très proche du coeur de nombreux Ukrainiens", selon son chanteur Oleh Psiuk qui, avec le groupe, a reçu une autorisation spéciale du gouvernement de Kiev pour participer.

2 Les loups norvégiens et leur banane

Autre curiosité de la soirée: la performance de la Norvège. Au-delà d’un son électro qui risque de rester dans la tête de quelques-uns, c’est surtout la mise en scène de Subwoolfer qui a retenu l’attention. Et pour cause, les Norvégiens - qui proposent le loufoque "Give that Wolf a Banana" ("Donne une banane à ce loup", en français) - étaient affublés d’un masque de loups jaunes aux dents blanches lors de leur apparition à Turin. Ce qui a fait son petit effet.

3 Le surréalisme moldave

Du punk, un soupçon de rap, des airs traditionnels et un vrai goût pour la mise en scène: la Moldavie fait très fort cette année. Et le public, qui pourrait y retrouver un peu de Verka Serduchka, adore.

4 «Mange ta salade»

À défaut de s’être qualifié pour la finale de samedi soir, Citi Zeni, le représentant letton, n’est pas passé inaperçu.

Peut-être un peu trop conventionnel dans la mise en scène, le groupe en a surpris plus d’un avec son morceau "Eat Your Salad" ("Mange ta salade", en français), véritable ode au bio et à la planète.

5 La sensibilité néerlandaise

Enfin, une fois n’est pas coutume, la soirée a aussi été marquée par quelques moments de douceur. Exemple avec l’Islande, qualifiée, mais surtout les Pays-Bas, dont "De Diepte" valait sans doute mieux qu’une demi-finale.