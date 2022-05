"Vous savez que je ne suis pas très réseaux sociaux donc je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire. Mais maintenant qu’elle est bientôt derrière moi - il ne me reste plus qu’une chimio -, je peux vous dire que je vais très bien", a rassuré le coach de "The Voice" ( TF1 ).

La boule à zéro à cause du traitement, Florent Pagny garde le sourire. Et pour cause… "Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les premières chimios, ma tumeur, qui était grosse comme un kiwi, s’est transformée en une noisette. On a envoyé du lourd avec de la radiothérapie et des chimios plus lourdes. On connaîtra plus tard les résultats mais on a confiance." Et l’artiste d’en profiter pour remercier sa moitié et ses enfants qui l’ont "très bien accompagné" mais aussi ses proches et les internautes qui lui ont envoyé "des milliers de messages d’amitié, d’amour et de bonnes ondes".

"Je vais finir "The Voice", je vais finir la chimio et après, je vais me remplumer. Si tout se passe bien, on se retrouve l’année prochaine pour ma tournée", termine Florent Pagny.