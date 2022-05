Quand passera la Belgique, qui sont les favoris… Tout ce qu’il faut savoir sur l’Eurovision 2022

Qui compose le jury belge?

Les résultats du Concours Eurovision sont toujours constitués à 50% des votes du public et à 50% des points attribués par le jury invité. Cette année, les membres du jury belge sont essentiellement des artistes mais aussi des journalistes spécialisés. Parmi eux, le DJ et producteur Alex Germys , le journaliste et chroniqueur musical Rino Gallo ou encore les chanteuses Julie Compagnon et Elia Rose .

Qui sont les favoris?

Avec l’actualité internationale , l’Eurovision revêt cette année un caractère hautement symbolique. Selon les experts, l’Ukraine pourrait remporter cette 66e édition du concours. Avec son trio Kalush Orchestra et leur chanson Stefania, l’Ukraine est créditée de 44% et aurait donc de grande chance de remporter la compétition.

Cependant, l’Italie, habituelle grande favorite , les suit de près. Brividi de Mahmood & BLANCO a été écoutée près de 3,3 millions de fois en 24 heures, devenant la chanson la plus écoutée en une journée sur Spotify en Italie. Le chanteur Mahmood avait déjà représenté l’Italie en 2019 à Israël avec son titre "Soldi" et a offert la deuxième position à son pays cette année-là.

Enfin, la Suède se démarque également grâce à Cornelia Jakobs qui représente le pays avec son titre en anglais "Hold Me Closer".

Quand passera la Belgique?

Jérémy Makiese défendra la Belgique durant la seconde demi-finale où il passera en 16e position avec son titre "Miss You". Malheureusement, le belge ne fait pour l’instant pas partie des grands favoris, cantonné à la 17e position du classement provisoire selon les bookmakers. Pourtant, rien n’est écrit et tout pourrait encore changer pour le gagnant de la saison 9 de The Voice Belgique. La deuxième demi-finale du concours sera retransmise en direct sur La Une ce jeudi 12 mai dès 20h50.