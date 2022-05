Le CSA appelle à «revoir à la hausse» les ambitions pour la RTBF

Dans son introduction, le CSA note en effet que " l’éditeur de service public (NDLR: la RTBF) a respecté son contrat de gestion actuel, parfois même en excédant le prescrit du texte ". Mais il souligne aussi " les améliorations ou les précisions qui semblent nécessaires pour que demain l’ensemble des missions de service public soient mises en œuvre dans tout leur sens et leur portée ".

Le virage numérique a profité aux ados

Parmi les points les plus positifs relevés par le CSA, figure l’offre à destination de la jeunesse. Le régulateur souligne d’ailleurs les efforts consentis en faveur particulièrement des adolescents grâce, notamment, à la mise en ligne de Tarmac, un média numérique à destination des 15-25 ans qui a su trouver et fidéliser son public.

Si le virage digital amorcé par la RTBF explique en partie cette évolution positive, le CSA estime toutefois " nécessaire " le maintien d’une programmation jeunesse sur les trois chaînes de télévision (La Une, Tipik, La Trois), notant que " la TVoccupe souvent une position centrale dans le foyer ", qu’elle se consomme " plus aisément à plusieurs, en famille " et qu’elle reste " très populaire " pour les ados qui la regardent " tout en consommant d’autres contenus sur smartphone ou PC ".

Mieux répondre aux enjeux d’égalité et de diversité

Au niveau des aspects plus négatifs, le CSA pointe " la faiblesse des progrèsstatistiques accomplisces dernières années " dans l’attention particulière accordée aux enjeux d’égalité et de diversité.

Prenant l’exemple du sport, le CSA souligne l’intérêt qui consisterait à augmenter le nombre de journalistes de sexe féminin et chroniqueuses et à promouvoir les sports pratiqués par des femmes et par des personnes en situation de handicap. Le CSA invite ainsi la RTBF à " sortir d’une logique éditoriale qui associe systématiquement performance et visibilité ".

La qualité de la représentation des femmes dans les programmes sportifs constitue un enjeu fondamental.

Coup de projecteur sur les programmes culturels

Par ailleurs, si le CSA indique constater " une exposition assez équilibrée notamment en matière d’information et d’éducation permanente ", le constat est " plus nuancé " en ce qui concerne " la mission culturelle " de la RTBF.

Le régulateur observe ainsi que, " même si les programmes culturels sont répartis sur les différentes chaînes et aux différents horaires, les contenus sont davantage consommés à des heures de grande écoute, sur les deux chaînes principales de la RTBF (NDLR: La Une et Tipik)". Or, observe encore le CSA, " la chaîne la moins exposée en termes d’audiences (NDLR: La Trois) concentre aujourd’hui la plupart des contenus culturels, qui sont proposés dans leur majorité en seconde partie de soirée, et ne bénéficient que d’une audience limitée ".

Dès lors, le CSA recommande non seulement de " maintenir des obligations culturelles ", mais aussi et surtout de " fixer des obligations à rencontrer spécifiquement sur La Une et/ou Tipik ", et " à des heures de grande écoute ".

Renforcer le soutien à la production audiovisuelle en FWB

Si les productions propres occupent une place importante dans la grille des programmes de la RTBF, le CSA note toutefois que les rediffusions, la radio filmée ou encore les programmes composés occupent un volume important. D’où cette interrogation: " Vise-t-on une diffusion élevée de contenus créés par la RTBF, le caractère inédit de ces formats étant secondaire, ou cherche-t-on à stimuler la création et la diffusion de nouveaux programmes produits en propres? "

Parallèlement à cela, le CSA recommande entre autres de " rehausser fortement le montant que la RTBF doit investir dans des contrats passés avec des producteurs indépendants ", de " favoriser l’exposition des programmes émanant de producteurs indépendants locaux ", de " susciter l’émergence et la consolidation de sociétés de production indépendantes en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que la création locale de formats et de programmes audiovisuels susceptibles d’être diffusés " ou encore de " pérenniser le Fonds spécial pour les séries belges ".