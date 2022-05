Les infos écrites sur le site rtbf.be, une concurrence déloyale pour les éditeurs, selon une étude

Réalisée conjointement par trois professeurs d’économie de l’UCLouvain, de l’ULiège et de l’Université Saint-Louis, l’étude - qui revendique son indépendance scientifique - estime que cette offre d’informations écrites par la RTBF n’est économiquement pas viable et qu’elle n’est possible que grâce aux subsides qui lui sont octroyés pour ses missions de services publics.