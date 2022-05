Enfin un vrai statut pour les artistes

Mais la réforme du statut, menée conjointement par les ministres Pierre-Yves Dermagne (PS, Emploi) Frank Vandenbroucke (Vooruit, Affaires sociales) et David Clarinval (MR, Indépendants) est enfin là. Elle doit passer en première lecture au conseil des ministres ce vendredi.

1. D’où ça vient

La plateforme Working in the Arts a rassemblé 470 participants pour 128 propositions et 17 réunions techniques pour aboutir à la réforme à laquelle les représentants du secteur culturel ont été associés. On ne parle plus de "statut d’artiste" mais d’une "attestation des arts".

2. Élargissement

Cette nouvelle législation ne concernera plus seulement les artistes, mais tous ceux qui travaillent dans le domaine artistique comme les techniciens et les supports. Alors ne dites plus "artiste" mais "travailleur des arts".

3. Simplification

Jusqu’à présent, il fallait prouver 312 jours de travail (ou un certain montant de revenus) en 21 mois pour ouvrir les droits au chômage. Et pour obtenir le statut d’artiste, un second palier: prouver 156 jours de travail en 18 mois, dont 104 artistiques.

Avec la réforme, il faudra 78 jours de travail par an (ou un montant de revenus minimal), soit la moitié.

Ce sera aussi plus simple puisqu’il ne faudra renouveler la demande de statut que tous les cinq ans (et la demande d’allocation tous les trois ans) au lieu d’annuellement.

Il n’y aura plus de "premier palier". Désormais, un artiste débutant pourra proposer un projet à la commission (voir point 6) pour obtenir une "attestation des arts provisoire" et être soutenu.Il aura ensuite trois ans pour remplir les conditions nécessaires à l’obtention d’une attestation définitive et prétendre à une allocation.

4. Revalorisation

Les travailleurs des arts pourront bénéficier d’allocations dont le montant est revalorisé à minimum 1 507,54 euros pour les personnes cohabitantes et isolées et à 1 652,82 euros pour les chefs de ménage. La possibilité de cumul entre des droits d’auteur et les allocations des arts est quant à elle doublée et s’établira à 9 628,32 euros. Les revenus de droits d’auteur sont lissés sur 3 ans.

5. Travail invisible

Une des plus grosses revendications des artistes, c’était la reconnaissance du travail invisible: répétitions, séances d’écriture, cours donnés, participation à des pubs, etc. Tout ce temps sera désormais considéré comme du travail.

6. Commission

Les "travailleurs des arts" ne seront plus harcelés par des organismes tels que l’Onem, le Forem ou Actiris au sujet d’une recherche d’emploi et ne seront plus contraints d’accepter des emplois qui n’ont aucun lien avec leur formation. C’est désormais à une commission d’agrégation qu’ils devront rendre des comptes. Les modalités de sa mise en place sont encore à définir.

Réactions: enthousiasme mais aussi prudence

Cyril Elophe, dessinateur et membre de l’ABdil (Auteur·trices de la Bande Dessinée et de l’Illustration Réuni·es) et de l’UPACT (Union de Professionnel·les des Arts et de la Création - pôle Travailleur·euse).

"Au niveau des aménagements du chômage, cet accord rencontre la plupart des attentes formulées par le secteur. C’est donc assez enthousiasmant. Maintenant, il reste de gros points d’interrogation, notamment sur le fonctionnement de la nouvelle commission. C’est fondamental car c’est via elle que l’on rentre dans le régime. Or, tout est encore à construire: la représentativité, la gouvernance... Il faut qu’il y ait une bonne prise en compte de toutes les réalités.

Au niveau des auteurs et autrices, quelque chose nous embête particulièrement, c’est que l’attestation de travailleur des arts, initialement, devait tenir en compte du travail qualitatif mais pas les revenus. Ici, il y a des limites de revenus qui ont été fixées. Il faut voir à quel point cela peut être problématique. Cela pose question sur toute une partie invisible du travail, surtout pour les auteurs-autrices.

Pour vous donner un exemple, dans l’édition, il peut y avoir un travail qui est fait et rémunéré en avance sur droits d’auteur, mais qui peut être très faible. Un auteur de BD qui a une reconnaissance importante, qui a édité plusieurs livres mais qui touche des avances sur droits très faibles n’arrivera pas à atteindre ces montants de rémunération artistique. Si on avait tenu compe uniquement de son travail qualitatif - c’est-à-dire des publications qu’il a faites dans les deux années précédentes, de savoir s’il a fait des expositions, s’il a une reconnaissance critique... - cela aurait pu compenser.

Il y a encore une réflexion à mener

Il faut aussi savoir que dans le secteur de l’édition, nous sommes essentiellement payés en droits d’auteur et que ceux-ci ne sont pas valorisables auprès de la sécurité sociale. Donc cela amène la question: comment accéder au statut pour la personne qui ne perçoit que des droits d’auteur et qui devra très justement légitimer de cotisations sociales pour accéder au statut? Il y a encore une réflexion à mener.

A l’heure actuelle, le bénéfice des allocations première période est renouvelé tous les ans, à condition de prouver trois prestations artistiques sur trois jours et trois contrats différents par an. Il y a une condition conjointe, c’est celle de faire exception à la notion d’emploi convenable si on propose au bénéficiaire une formation ou en emploi dans un autre secteur d’activité. Pour y faire exception, il faut prouver 156 jours de travail effectif tous les 18 mois, dont 104 dans le secteur artistique. Donc, pour l’instant, si les organismes de contrôle appliquent stricto sensu la législation, ils peuvent convoquer régulièrement les bénéficiaires pour vérifier qu’ils effectuent bien 156 jours de travail sur 18 mois.

Et s’il n’entre pas dans ce cadre-là, l’organisme peut lui proposer un autre emploi dans un autre secteur d’activité. C’est une contrainte importante qui n’était pas appliquée depuis plusieurs années à Bruxelles, mais bien en Flandre, où plusieurs bénéficiaires ont perdu leurs droits. Il y a donc une injustice très grande entre les Régions. Et puis c’est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des travailleurs du secteur culturel. Dans le nouvel accord, il y a une augmentation du nombre de jours bruts (78) à prouver pour maintenir ses droits sur trois ans, mais il y a un abandon de la notion d’emploi convenable, et donc plus de contrôle de l’Onem. Donc si l’on répond à ces critères, le statut sera renouvelé tous les trois ans.

Il peut arriver pour un auteur qu’il soit sans revenu artistique sur une année. Soit parce qu’il travaille sur un projet qui n’a pas totalement abouti, soit parce qu’il sera rémunéré l’année d’après. Ici, avec ce dispositif de renouvellement tous les trois ans, il y a une prise en compte de cette temporalité différente dans le travail. C’est donc une avancée significative, car c’est beaucoup plus clair.