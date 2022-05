Voici pourquoi Netflix a annulé la série animée de Meghan Markle

D’après les informations de Deadline, cette annulation serait due à la perte de 200.000 abonnés Netflix lors du premier trimestre 2022, une première en dix ans pour la plateforme. D’autres séries animées en cours de développement ont également subi le même sort.

En 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont signé un contrat avec Netflix pour produire des films et des séries, via leur société Archewell Productions. Pearl devait raconter l’histoire d’une fille de 12 ans qui découvre les grandes figures féminines qui ont marqué l’Histoire.