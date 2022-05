«Soutenir les médias, c’est garantir une vitalité démocratique»

Réunis en collectif, sous le nom KIOSQUE, sept médias belges francophones ( Alter Echos , Axelle , Imagine , Le Ligueur , Médor , Tchak! et Wilfried ) profitent de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour attirer l’attention des députés belges et européens sur les énormes difficultés rencontrées par le secteur. "Évidemment, lorsqu’on évoque cette Journée mondiale pour la liberté de la presse, on pense d’abord aux journalistes espionnés, à la presse russe muselée, aux journalistes emprisonnés et c’est très important, mais c’est aussi l’occasion de soutenir la diversité de la presse chez nous, dans notre propre pays , note Yves Raisière, rédacteur en chef de la revue paysanne et citoyenne, Tchak! . Soutenir la presse mainstream mais aussi les plus petits médias, c’est renforcer la représentativité des citoyens; c’est donner la parole à plus de monde et donc valoriser des opinions différentes.Tout cela a un impact important sur le plan démocratique."