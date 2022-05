Cette fois, c’est à la rencontre de jeunes qui ont choisi un autre mode de vie qu’il nous emmène. Car depuis quelques années, la définition du bonheur de la nouvelle génération a évolué. Dans un monde au futur incertain, marqué par la succession de crises (réchauffement climatique, pandémie, guerres…) chacun cherche une nouvelle manière d’être heureux, hors du confort matériel.

Les limites du «métro-boulot-dodo»

Pour le réalisateur Jonathan Attias, consacre son travail aux implications citoyennes dans les décisions politiques, notre modèle métro-boulot-dodo "est arrivé à ses limites" . Beaucoup de jeunes ne se voient plus travailler jusqu’à 65 ans et cotiser pour une pension qu’ils ne sont même pas sûrs de toucher.

C’est le cas de Chloé, trentenaire alsacienne qui vit de ses rentes avec son compagnon à Tahiti. Comment fait-elle? En louant deux appartements qu’elle possède en Alsace via le site Airbnb. Cela lui rapporte 1500 € net par mois. Pour les acquérir, cette diplômée en management dans l’import-export s’est serré la ceinture pendant quelques années. "Je n’avais pas envie de voir ma vie passer", indique-t-elle. Martin Weil va aussi suivre Solal, qui s’est lancé dans un tour du monde à pied pendant sept ans, loin de la vie de bureau; Julien, l’ex-banquier, qui passe désormais ses journées à dépolluer les plages ou encore Antoine expérimente la vie en communauté en Suède.

"La carrière ne fait plus rêver", indique Pauline Rochart, consultante indépendante sur le futur du travail. Clairement, une partie des jeunes d’aujourd’hui n’ont plus envie de perdre leur vie à la gagner. Certains d’entre eux rejoignent le mouvement FIRE, acronyme de "Financial Independence, Retire Early" ("Indépendance financière, pension anticipée"), dont l’une des figures de proue est le Canadien Peter Adeney, alias Money Moustache. L’idée est de mettre un maximum d’argent de côté en investissant dans l’immobilier ou en bourse…

Entre quête de sens et soif d’aventure, Martin Weil dresse le portrait d’une jeunesse qui redéfinit les frontières du bonheur.

