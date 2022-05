Un peu avant le début du programme, ils sont quelques-uns, tous danseurs de haut niveau à avoir créé leur propre compagnie, D’pendanse. C’était en 2010.

La troupe fera trois étapes en Belgique pour présenter son spectacle Entre Nous .

On a rencontré Denitsa Ikonomova qui a remporté quatre fois l’émission Danse avec les stars (dont une fois avec Loïc Nottet) et Maxime Dereymez, danseur et directeur artistique, toujours accompagné de son chien, un cavalier king charles prénommé Foxtrot, ça ne s’invente pas. Et les deux danseurs préviennent tout de suite: ceci n’est pas un spectacle de Danse avec les stars . "Les gens sont surpris. Ils nous disent: c’est comme une comédie musicale, sans le chant" , dit Maxime Dereymez.

Avec huit danseurs pros, tous anciens compétiteurs de haut niveau, c’est plutôt spectaculaire. Mais ils ne renient pas l’émission pour autant, conscients que c’est une sacrée vitrine pour eux. Et même: "On fait des petits clins d’œil ça nous amuse" , sourit, Denitsa Ikonomova.

Dans Entre Nous , le spectateur est invité dans l’intimité d’un salon, où une bande d’amis se remémore les bons moments passés ensemble: "Le temps d’une soirée on retrace les aventures qu’on a pu vivre, les tournées, avec la troupe. On est allés à Madagascar, à Nouméa… on reparle de notre parcours de compétiteurs, quand on était à haut niveau. On se charrie beaucoup les uns les autres, on retrouve beaucoup les personnalités de chacun" , assure le directeur artistique. Chacun est d’ailleurs crédité comme chorégraphe dans le spectacle.

La danse, c’est pratique, c’est l’expression universelle du corps qui ne connaît pas la barrière de la langue. Et les danseurs de la troupe aiment bien rencontrer des danseurs d’autres pays quand ils sont en voyage. "Bien sûr on apprend toujours, dit Denitsa. On intègre des choses de manière inconsciente et puis hop ça ressort un jour sur scène.Même si notre spécialité, ça reste la danse de salon" . "Je ne vais pas faire de hip-hop, parce que ce n’est pas mon truc.Mais par exemple, j’adore Broadway, le Broadway jazz, je me forme, j’apprends… Il y en aura certainement plus dans les prochains spectacles" , annonce Maxime Dereymez.

Les deux danseurs sont heureux que l’émission ait contribué à moderniser l’image de la danse en couple: "Une valse, on ne peut pas la danser uniquement sur les grands compositeurs, Mozart, les danses viennoises… On peut le faire sur des titres actuels, c’est tout aussi beau à voir.Même en boîte!", se réjouit Denitsa.

Et Maxime de conclure : "On voit aussi de plus en plus de monde aux stages qu’on organise. Ça, c’est très gratifiant parce que si les gens voulaient juste voir les danseurs de la télé, ils se contenteraient de selfies ou de dédicaces. Mais ils s’intéressent. Ça veut dire qu’on a réussi à transmettre notre passion.On est très fiers de ça. "

Le 14 mai au Forum de Liège, le 15 mai au Cirque royal de Bruxelles, le 5 juin au Théâtre royal de Mons à 15h (complet) et 19h. www.dpendanse.com