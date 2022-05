The Voice France sur TF1: Cherine ne poursuit pas l’aventure

Face à Mister Mat, la jeune femme n’a pourtant pas démérité, avec sa reprise du très dansant Break my heart , de Dua Lipa. "Je voulais montrer un autre côté de moi, avec ce morceau plus rythmique."

Malheureusement, face à elle, Vianney a mis du lourd en choisissant Mister Mat, remarqué avec ses prestations sur Georgia on my mind de Hoagy Carmichael (mais popularisée par Ray Charles) et sur Les bonbons de Jacques Brel, en duel avec Maseko. Cette fois, le grand gaillard d’un mètre nonante-trois – qui a déjà enregistré en 2019 un album produit par Gaëtan Roussel et Dominique Blanc-Francard – a repris Oh Marie de Johnny Hallyday.

«Je le surnommais Mat l’imbattable»

"Je le surnommais Mat l’imbattable et cela s’est vérifié, note Cherine. C’était un moment magnifique et j’ai tout donné, mais face à Mat avec sa chanson de Johnny, je n’ai rien pu faire. Pour moi, il sera sûrement parmi les finalistes." Le verdict a été sans appel, avec 68% des vois pour la prestation de Mat.

Pas de quoi décevoir la candidate belge, cependant. "Je suis très contente de mon expérience dans The Voice France. Cela reste un jeu. Amel était super-fière de moi. Elle m’a dit que c’était une question de goût…"

La suite? "Je suis en train de préparer un single en français, qui devrait sortir dans quelques mois. Si un jour je peux chanter sur une scène à Paris, je serai très contente. J’écris aussi pour d’autres artistes de The Voice. Qui sait, peut-être qu’un finaliste chantera ma chanson (rires)."