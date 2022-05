En mai 2012, cocorico, c’est un Belge qui trône en tête de nombreux hit-parades dans le monde. Non, il ne s’agit pas de Stromae mais de Gotye, nom d’artiste de Wouter De Backer (Wouter étant la version flamande de Gauthier, donc Gotye pour sa maman qui lui choisit ce surnom). Né à Bruges en 1980, il quitte la Belgique alors qu’il est à peine âgé de deux ans. Ses parents s’installent d’abord à Sydney puis à Montmorency, dans la banlieue de Melbourne.

Passionné de musique, il a déjà publié deux albums en Australie quand ce succès planétaire lui tombe dessus sans crier gare. En août 2011, il publie son troisième LP, Making mirrors, précédé par la sortie en juillet d’un deuxième single, le morceau Somebody That I used to Know qu’il interprète en duo avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra (qui n’était pas son 1erchoix). Il est accompagné d’un clip réalisé par Natasha Pincus (le making of ici ). La chanson évoque une rupture et dans ses interviews, Gotye expliquera s’être inspiré de plusieurs relations passées.

Si c’est un succès en Australie, il faut cependant attendre la fin de l’année 2011 pour qu’Universal sorte le single au Royaume-Uni, puis aux États-Unis en janvier 2012. L’emballement devient mondial (1replace dans 29 hit-parades officiels, dont les USA, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande…). Somebody devient le titre le plus vendu de 2012, Gotye et Kimbra font le tour des émissions télé (Saturday Night Live, notamment) et sont à l’affiche du prestigieux festival de Coachella . Lors de la tournée mondiale de Gotye, Kimbra est remplacé par une chanteuse locale. Chez nous, ce sera Noémie Wolf (Hooverphonic) qui remplacera Kimbra sur scène à l’AB et aussi dans l’émission Taratata sur France 2. Le single est récompensé par deux Grammy Awards: enregistrement de l’année et meilleur duo de l’année, r écompense remise par Prince .

Depuis, on a très peu entendu parler de Gotye en Europe. Il a continué à travailler dans le monde de la musique en Australie en tant que musicien dans plusieurs projets, dont un veille à la préservation de l’œuvre du musicien Jean-Jacques Perrey , précurseur de la musique électronique. Il travaillerait également depuis 2018 sur un nouvel album…

2002 Tiziano Ferro – Perdono

En mai 2002, c’est un jeune italien de 22 ans, Tiziano Ferro, qui connaît un joli succès dans plusieurs hit-parades d’Europe, après l’avoir connu l’été précédent en Italie. Le nom du morceau? Perdono , un titre qui mélange pop et hip-hop, chose assez rare pour une chanson en italien.

Vu l’engouement dans son pays, le jeune homme a la brillante idée d’enregistrer des versions en français , en anglais , en espagnol et en portugais , ce qui lui permet de séduire aussi ces marchés. Avec ces différentes versions, Perdono devient le single le plus vendu de 2002. Une belle revanche pour le jeune homme, mis sur le côté par ses camarades de classe durant l’adolescence, et qui a eu du mal à trouver une maison de disques qui lui fasse confiance.

Grâce à ce hit, Tiziano Ferro est même nommé aux Latin Grammy Awards 2003, dans la catégorie Meilleur nouvel artiste (remportée par l’Espagnol David Bisbal).

1992 Mr. Big – To Be With You

Au début des années 90, la mode des ballades interprétées par des groupes de hard-rock bat son plein. Après Extreme et son More Than Words en mars 1991 et juste un peu avant le succès de Nothing Else Matters de Metallica, c’est au tour de Mr Big, groupe de hard-rock originaire de Los Angeles, de connaître le succès avec To Be With You .

C’est un carton pour le groupe jusque-là inconnu en dehors des États-Unis, avec une place de numéro un dans pas moins de quinze pays! Cette chanson figure sur leur deuxième album Lean into it, qui sera un succès commercial grâce à ce morceau mais aussi la ballade Just Take My Heart .

Comme l’explique Éric Martin (le chanteur) dans une interview donnée au Phoenix New Times, les paroles lui ont été inspirées par une fille qu’il a connue quand il était adolescent. "Cette fille avait de nombreux petits amis qui la traitaient comme de la m… Je voulais être son chevalier, je voulais être avec elle. Mais elle n’a jamais voulu."

1982 Thierry Pastor – Coup de folie

En mai 1982, c’est un morceau pop et dansant qui est dans toutes les oreilles: Coup de folie , chanté par Thierry Pastor. Le jeune homme a alors 22 ans et est plutôt connu jusque-là comme pianiste et arrangeur pour le chanteur Nicolas Peyrac.

À l’époque, le jeune homme se considère avant tout comme un musicien qui aime bidouiller des sons sur son synthé ou son piano Fender.

Sur le site www.popmusicdeluxe.fr , il raconte la genèse du morceau: "Je suis encore en tournée avec Nicolas Peyrac et je rencontre Jean-Claude Perrey, l’auteur de Coup de folie, qui me dit: ‘J’ai monté un studio, est-ce que ça t’intéresserait qu’on fasse de la musique ensemble.’ […] Un jour d’août où j’étais chez Jean-Claude Perrey, je sors de la piscine, j’étais encore en maillot, je m’assois au piano et là Le Coup de folie m’est venu en 3 minutes 40. […] J’ai ensuite croisé l’homme qu’il fallait croiser. Le cheminement était presque parfait! Je croise Roland Magdane grâce à un ami qui était son sonorisateur. Cet ami, pendant une balance, passe mon morceau et là Magdane est comme un fou et il veut produire le disque."

Sauf que le morceau n’a toujours pas de paroles. c’est Roland Magdane qui suggérera d’écrire autour des mots "Coup de folie". Thierry Pastor et Jean-Claude Perrey se mettent au travail et quelque temps plus tard, le 45 Tours sort sous le label Flarenasch, qui édite d’ailleurs les sketches de Roland Magdane sur disques.

1972 C. Jérôme – Kiss me

Au printemps 1972, une chanson est sur toutes les radios: il s’agit de Kiss me , de C. Jérôme (nom d’artiste de Claude Dhôtel). Le jeune nancéen, ex-vendeur de chaussures, a débarqué à Paris à l’âge de 17 ans s’est lancé comme chanteur de bal avant de rencontrer le producteur Jean-François Maurice (Jean Albertini de son vrai nom) en 1966. Après quelques 45 Tours, dont Le petit chaperon rouge est mort qui obtient un petit succès, il obtient enfin une vraie reconnaissance avec ce titre.

Kiss me est née quelques mois plus tôt lors d’un voyage en train. C. Jérôme rencontre le compositeur Sylvain Garcia qui lui fait écouter une musique un peu country. De retour chez lui, C. Jérôme commence à écrire quelques lignes qu’il montre à Jean Albertini, qui terminera le texte, qui parle d’un amour d’une nuit avec une jeune anglaise: "Il y avait un drapeau américain, sur son sac déchiré, un blue-jeans qui ne valait plus rien, mais je crois que je l’aimais bien."

Le succès de C. Jérôme est colossal, notamment grâce à la multiplication des versions (on cite le chiffre de 22!) enregistrées. Il devient l’été qui suit vedette du podium Europe 1 avec Carlos et Nicoletta.

1962 Sœur Sourire – Dominique

C’est une histoire assez incroyable que celle de Dominique , titre interprété par celle que l’on appelle Sœur Sourire en ce début d’année 1962.

Alors âgée de 28 ans, Jeanine Deckers est entrée chez les Dominicaines trois ans plus tôt, en 1959, au couvent de Fichermont près de Waterloo. Elle devient sœur Luc-Gabriel. Passionnée de musique, cette ancienne professeur de dessin écrit pour s’amuser quelques chansons. Ce sont ses supérieures qui la poussent, le 24 octobre 1961, vers le studio d’enregistrement du label Philips. La congrégation a senti la bonne affaire financière, une nouvelle source de revenus pour leurs missions en Afrique.

Début 1962, le disque est sur le marché. Et on se l’arrache. Des étudiants parisiens, qui ne la connaissent pas, trouvent la mélodie et les textes souriants. Sœur Luc-Gabriel devient pour tout le monde Sœur Sourire, nom choisi par un panel d’auditeurs.

Le Dominique dont elle parle dans la chanson n’est autre que son saint patron, dont elle veut faire son modèle. La chanson deviendra un hit mondial en gagnant d’abord le reste de l’Europe en 1963 puis les États-Unis en 1964, où elle deviendra la première artiste belge numéro un au hit-parade. Elle y détrône même les Beatles.

Dominique est traduite en quinze langues et Sœur Sourire remporte un Grammy Award. Même le célèbre Ed Sullivan Show déplace des tonnes de matériel à Fichermont pour diffuser, le 5 janvier 1964, une émission entièrement consacrée à celle qu’ils appellent la Singing nun. En 1966, le réalisateur Henry Koster sort le film biographique – très approximatif – Dominique , avec l’actrice Debbie Reynolds dans le rôle de Sœur Sourire.