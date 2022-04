Céline Dion reporte sa tournée 2022 pour problèmes de santé: voici les nouvelles dates belges (vidéo)

Dans une vidéo d’un peu plus de trois minutes, publiée sur son compte Instagram, la chanteuse canadienne de 54 ans se résout à devoir, encore une fois, reporter ses concerts européens de 2022. "La première fois, c’était à cause de la pandémie. Cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne et, malheureusement, d’en annuler certains autres", explique-t-elle.

En Belgique, Céline Dion devait se produire les 3, 4 et 6 septembre prochain au Sportpaleis d’Anvers, dans le cadre de sa tournée mondiale "Courage World Tour".

Sur son site internet , le Sportpaleis indique maintenant que le passage de la star canadienne sur sa scène se fera les 17, 18 et 20 septembre 2023 . Les acheteurs de tickets seront informés par email.

Il y a toutefois une bonne nouvelle. La chanteuse confie se sentir "un peu mieux". "Mes médecins me suivent et je reçois des traitements. Mais j’ai toujours des spasmes musculaires. La récupération prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais", confie-t-elle.

Très émue, la Canadienne termine son message "en vous disant ‘à bientôt’, et merci".