TF1, Netflix ou Amazon vont devoir contribuer à la production locale

Le premier concerne les acteurs audiovisuels qui font du décrochage publicitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (comme TF1) ou des ventes locales d’abonnements (Netflix, Amazon…). Bientôt, ils seront amenés à contribuer à la production locale. Le montant de cette contribution est calculé annuellement sur la base d’une partie du chiffre d’affaires de l’éditeur. À quelle hauteur? Les discussions sont en cours.

"Le collège d’avis du CSA a été saisi, précise Karim Ibourki, et notre intention est d’augmenter cette contribution." Chaque acteur pourra verser sa contribution soit au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel, soit investir dans de la coproduction ou de l’achat d’œuvres locales. L’éditeur qui ne jouerait pas le jeu s’exposerait à une contribution forfaitaire de 3 millions d’euros. "Nous devrions aboutir à un avis d’ici début juin", estime le président du CSA.

Réguler la jungle d’internet

Le deuxième dossier d’actualité concerne le vote fin de semaine dernière au Parlement européen, du Digital Service Act (DSA). Discuté depuis près d’un an et demi, ce texte vise à remettre de l’ordre dans la jungle d’internet.

Le nouveau règlement stipule l’obligation de retirer "promptement" tout contenu illicite (selon les lois nationales et européennes) dès qu’une plateforme en a connaissance. Il contraint les réseaux sociaux à suspendre les utilisateurs violant "fréquemment" la loi.

Le DSA oblige aussi les sites de vente en ligne à contrôler l’identité de leurs fournisseurs avant de proposer leurs produits. Il interdit les interfaces trompeuses ("dark pattern") qui poussent les internautes vers certains paramétrages de compte ou certains services payants.

Ces nouvelles obligations imposées aux plateformes qui comptent plus de 45 millions d’utilisateurs actifsdans l’Union européenne, soit à tout le moins les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ainsi que Twitter, et peut-être TikTok ou Booking. Ces acteurs seront audités une fois par an par des organismes indépendants et placés sous la surveillance de la Commission européenne qui pourra infliger des amendes atteignant 6% de leurs ventes annuelles en cas d’infractions répétées. "C’est une première étape, se réjouit Karim Ibourki. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leurs craintes après le rachat de Twitter par Elon Musk. Demain, il y aura des règles qui devront être respectées. On ne sera plus dans la jungle, même si le texte ne prévoit pas de responsabilité éditoriale."

Le président du CSA est également revenu sur la procédure en cours pour élaborer le futur contrat de gestion de la RTBF. Le CSA sera auditionné prochainement par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sans tout dévoiler, Karim Ibourki plaide pour un contrat de gestion plus simple, "en se faisant d’avantage confiance."

Enfin, il a également évoqué en quelques mots le rachat de RTL Belgium par les groupes DPG et Rossel.

Un espoir de résoudre le conflit entre le CSA et RTL Belgique, qui estime toujours dépendre du régulateur luxembourgeois? "Je forme le vœu que ce rachat va permettre de faire table rase des difficultés du passé."