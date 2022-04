L’hommage d’Adamo à Arno: «Qui d’autre que toi pourra encore me dire: ‘Je t’appelle pour te dire que je t’aime, mon chou à la crème’»

"Allez! Reviens, le public est debout et scande ton nom. Arno! Arno! Mais tu ne reviens pas. Tu ne vas pas nous laisser comme ça. On en veut encore", poursuit Adamo dans sa lettre publiée sur sa page Facebook (lire en bas de l’article).

«Nous sommes des millions à pleurer devant une scène pour que tu reviennes nous en chanter encore une»

"Tu portes en toi tant d’hommes et tant de femmes avec leurs espoirs de bonheurs simples, leurs amours, belles ou déçues, leurs tristesses, leurs colères, leurs ras-le bol. Tu les rassures, tu leur donnes raison. Et ils savent que tu ne triches pas", poursuit-il, avant d’évoquer plus loin cette anecdote...

"Arno, mon ami, tes appels à la Saint-Valentin me manqueront à jamais. Qui d’autre que toi pourra encore me dire: ‘Je t’appelle pour te dire que je t’aime, mon chou à la crème’ avec toute l’amitié, toute l’affection… et tout l’humour du monde."

Salvatore et tous ceux qui t’aiment

Et Adamo de répondre et de finir son hommage par un "Salvatore et tous ceux qui t’aiment".

"Moi aussi je t’aime etje t’admire mon vaillant et irremplaçable ami. Merci pour tout le bonheur que tu m’as offert, que tu nous as offert. Nous sommes des millions à pleurer devant une scène pour que tu reviennes nous en chanter encore une. Mais qu’à cela ne tienne, on fermera les yeux, et tu seras avec nous, à notre guise, à chaque fois que le moral n’y sera plus."

ARCHIVE VIDÉO| Adamo et Arno en concert en 2018

Les hommages se sont multipliés après l’annonce du décès d’Arno , qui allait fête ses 73 ans le 21 mai.