Un membre du groupe Earth, Wind & Fire, est décédé

"Nous venons de le perdre après six ans de bataille contre la maladie. Il s’en est allé vers l’éternité, du monde des mourants au monde des vivants", a écrit Philip Bailey. Andrew Woolfolk avait rejoint le célèbre groupe en 1972 et avait participé à ses plus grands succès, parmi lesquels "September", "Boogie Wonderland" ou encore "Let’s Groove". Il quitte la formation en 1984 puis revient quelques années plus tard pour repartir en 1993.