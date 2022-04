La Petite École: «Ici, on ose prendre le temps»

Mais il ne sera pas question ici d’examens, de punitions ou de contrôles. Fondée par deux enseignantes en 2016, la Petite École est un espace pédagogique et thérapeutique de préscolarisation. Unique en son genre, il accueille, en groupe réduit, des enfants entre 6 et 16 ans qui n’ont jamais été scolarisés.Souvent, ils sont issus de l’exil et ne savent ni lire ni écrire. Du lundi au jeudi, toute l’année scolaire, cet espace offre un temps d’adaptation et de résilience, entre l’exil et la scolarisation qui les attend. "Ici, on ose prendre le temps , développe Marie Pierrard, une des cofondatrices de cette initiative pédagogique et citoyenne. Le temps de regarder autrement les mondes qui s’entremêlent et chercher des points de rencontre possibles, qui sont d’autant moins évidents quand l’école ne va pas de soi. On vit dans une époque de "zapping", et prendre ce temps amène un autre regard."

Un autre rapport au monde

Prendre le temps, c’est aussi ce que fait le film. En observant les enfants dans cet espace, les interactions avec les adultes, mais aussi les moments de recherche et de réflexion des enseignantes sur leur travail. Pourtant filmer la Petite École n’était pas évident: "On a refusé plusieurs fois" , explique Marie Pierrard, qui pensait que ce serait impossible pour la réalisatrice de s’installer dans cet espace avec sa caméra. Mais celle-ci a pris le temps aussi: tourné sur le cours de trois années scolaires, le film est aujourd’hui "intégré dans le volet de recherche du projet. Le film sert aussi d’outil pédagogique", conclut Marie, qui espère que le film et le projet mettent en lumière l’importance de ces enfants, et rappelle l’importance d’accueillir correctement afin de trouver les points communs derrière nos apparentes différences.

Éclaireuses ouvre une porte mentale aux spectateurs sur d’autres rapports au monde, et questionne en creux les écueils de nos institutions, souvent inadaptées à la complexité que représente un humain en devenir.

«Éclaireuses» de Lydie Wisshaupt-Claudel. Documentaire. Durée: 1h30. En salles ce mercredi et sur La Trois, le 30 avril à 23h15.