La Carte des Confins, le retour des pirates

Aventure en mer

"J’ai grandi avec la franchise Pirates des Caraïbes . Grosse lectrice, j’ai voulu retrouver cet univers dans mes lectures, mais à l’époque, en littérature adolescente en France, il n’y avait pas grand-chose , se souvient l’autrice de 27 ans. C’est probablement un peu cette frustration qui a fait que j’ai voulu développer cet univers dans mes romans." La Savoyarde de naissance a choisi d’envoyer ses protagonistes en quête des "Confins": "J’ai des souvenirs de collège et d’exposés sur les explorateurs, le Nouveau Monde. Les Confins c’est ça: un monde dont personne n’est jamais revenu. Ils entraient sur un bateau, ils ne savaient pas où et quand ils allaient arriver. Ça m’a toujours fascinée. Ça devait être tellement effrayant et exaltant. Ça m’est resté et je pensais à ça en abordant la vie à bord."

Filiation de héros

Celle qui s’est construite aux côtés d’Hermione Granger et Katniss Everdeen (via Harry Potter et Hunger Games ) a souhaité proposer le même genre de role model à ses lecteurs: "Elles m’ont montré très tôt qu’être l’héroïne, ça ne voulait pas dire être parfaite. Je voulais que Callie soit comme ça aussi, une héroïne avec des défauts, comme dans la vraie vie" . De son autre icône de papier, Percy Jackson, l’autrice reprend notamment l’humour. "Encore une fois, c’est ce que j’aime lire et je pense que ça apporte un vrai plus à l’histoire. C’est ce qui fait qu’on a parfois envie de s’arrêter, de lire une réplique à haute voix, juste pour voir ce que ça fait. Ça me donne l’impression de rentrer vraiment dans le personnage" , explique l’autrice dont on perçoit le plaisir à écrire des répliques cinglantes. Un sarcasme sans cruauté à retrouver aussi sur son compte Instagram @muffinsandbooks où elle raconte son quotidien d’autrice/libraire et commente les sorties young adult.

Marie Reppelin, "La Carte des Confins" (2 tomes), PKJ, 12 ans.