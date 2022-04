«Je pensais qu’on allait me détester»: Kristofer, le Liégeois qui cartonne à «N’oubliez pas les paroles», se confie (vidéo)

Durant presque deux heures, chez lui, dans un immeuble de la Cité Ardente, le huitième plus grand Maestro a pris le temps de revenir avec nous sur l’aventure qui a changé sa vie.

Kristofer, ce mardi, vous avez 38 victoires et 289.000€. Quel regard portez-vous sur votre parcours actuel?

Une chose est certaine, je déteste toujours autant de me voir à la télé (rires). Bien sûr, je n’aurais jamais pensé atteindre une telle somme. J’étais conscient, en arrivant à l’émission, que je pouvais réaliser quelque chose de bien. Mais à ce point…

Vous avez d’ailleurs mis toutes les chances de votre côté pour performer.

Pendant quatre ans, j’ai étudié des centaines de chansons. Je me revois encore sur les temps de midi, à l’Université de Liège, avec mon casque sur les oreilles. Mes amis me prenaient pour un fou. D’autant qu’il m’est déjà arrivé d’aller à la bibliothèque pour étudier les chansons. Je me levais à 6h30 et j’étudiais jusque 22h. C’était comme un blocus (sourire). Et puis, depuis janvier 2020, je savais que j’étais qualifié pour participer à l’émission. Avec le Covid, je n’ai seulement pu me rendre à Paris en février 2022. Durant cette longue période, j’ai pu travailler d’arrache-pied (il nous montre l’un de ses… 32 cahiers.)"

©-T.B.

Chez mon père, j’ai provoqué la colère de ses voisins

Extraverti, votre personnalité a déjà marqué les esprits.

Honnêtement, je pensais qu’on allait me détester. À un moment donné, j’ai cru qu’on allait me dire: "Mais tu te prends pour qui? Surtout quand je commence à blaguer avec Nagui." Pourtant, je suis moi-même. Il n’y a pas très longtemps, alors que j’étais tout seul chez mon papa, j’ai provoqué la colère de ses voisins parce que je criais en regardant l’émission.

En parlant de Nagui, la relation se passe à merveille.

On forme un beau couple (rires). Il a été hyper sympa, franchement. Après chaque tournage, il me canalisait. C’est quelqu’un de très humain. Il apprécie quand les candidats ont de la repartie. Après chaque tournage, je lui demandais à chaque fois si je n’allais pas trop loin dans les vannes. Il m’a toujours encouragé. J’ai même eu la chance de rencontrer sa femme (NDLR: Mélanie Page), elle était au courant de ma personnalité et on s’est bien amusé.

Je veux continuer à travailler comme jobiste à l’Université de Liège.Ça me permet de garder les pieds sur terre car je sais, qu’un jour, tout cet engouement va s’arrêter.

Chez nous, vous avez très vite comblé le cœur des téléspectateurs.

C’est incroyable. Il y a quelques jours, je suis monté dans un bus et tout le monde m’a applaudi. Ça me touche énormément, surtout que ce sont des enfants qui viennent me trouver. Mon retour à l’Université fut spécial aussi car on m’a dit que certains professeurs me regardaient. Le plus compliqué, c’est de gérer toutes ces émotions. Après les tournages, il m’est arrivé de relâcher la pression et de pleurer.

Et la suite?

Comme mon papa, je suis un passionné de télévision. Être chroniqueur musical me plairait. J’ai toujours été attiré par le monde audiovisuel mais avant, je veux réussir mes études. Ça reste le plus important. En attendant, je veux continuer à travailler comme jobiste à l’Université de Liège.Ça me permet de garder les pieds sur terre car je sais, qu’un jour, tout cet engouement va s’arrêter.