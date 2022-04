Étonnamment, il s’agit pour lui d’une première dans notre pays mais sans doute pas la dernière: "Moi, je suis un gars du Sud, un gars de la mer, donc la Belgique ça n’est pas vraiment une destination évidente. Mais j’ai fait un tour, hier soir et franchement, j’ai trouvé qu’il y a une certaine joie de vivre, une atmosphère assez cool, je reviendrai volontiers."

Arnaud Delvenne, le candidat du destin

Quand il parle des candidats de sa brigade orange, Glenn Viel évoque le caractère battant de Lucie et sa très bonne entente avec Arnaud Delvenne, le dernier candidat belge encore en lice.

"C’est vrai que je n’ai pas choisi Arnaud mais c’est le destin qui a choisi pour nous. D’une certaine manière, on s’est choisis… C’est un personnage atypique, avec beaucoup d’humour, beaucoup de répartie. Je le conseille avec le recul que j’ai parce que je ne suis pas beaucoup plus vieux que lui: il a 36 ans et moi, 42. D’un coup, il est propulsé comme ça sur le devant de la scène et je le mets en garde. Je lui ai dit: "Fais attention à toi, construis, tu n’es pas un objet de mode ou un phénomène de foire. Tu es un mec marrant mais tu es aussi un cuisinier". Je fais de mon mieux pour l’épauler pour qu’il aille le plus loin possible. Parce que Top Chef c’est bien mais après, c’est quoi?"

Emporté par son enthousiasme, Glenn Viel glisse un "l’année prochaine" qui laisse présumer que cette première expérience Top Chef ne s’arrêtera pas là. "C’est une belle expérience, on ne va pas se mentir.Un membre du jury est là pour quelques années en général; peut-être pas 10 ans mais il fait au moins 5-6 ans. On verra mais je crois que ça s’est bien passé."

Quand il parle cuisine, le chef a bien plus que trois étoiles dans les yeux et ne parle que d’émotions. "C’est comparable à la musique, à la poésie, à l’art…À l’amour… C’est une alchimie, il n’y a pas de règle.Dans mes assiettes, j’essaie de raconter qui je suis avec ma perception des choses.Ma cuisine est assez dépouillée, sans esbroufe, sans maquillage: j’aime aller à l’essentiel.Parfois on a l’impression qu’il n’y a pas grand-chose dans l’assiette mais il y a quand même 65 personnes pour faire tourner la maison donc ça veut dire que ça n’est pas aussi simple que ça en a l’air."

«Parmi les candidats, il y a des diesels»

Avec le recul, Glenn Viel admet qu’il a pu passer à côté de certains talents parmi les candidats et que d’autres sont partis trop vite. "Mais c’est un concours, c’est comme ça."

"Au début chacun s’extériorise de façon différente, perçoit le concours d’une manière différente.Il y en a qui démarrent très vite et d’autres prennent le temps, il y a des diesels, chacun son rythme…Sauf que c’est un concours et donc, certains sortent plus vite qu’ils ne l’auraient voulu. Mais ça fait partie du jeu.Ce n’est pas toujours celui qu’on pense être le meilleur qui arrive au bout mais c’est le plus régulier et ça n’est pas parce que vous ne gagnez pas Top Chef que vous êtes un mauvais cuisinier."

Glenn Viel restera par contre de marbre quant à l’issue de l’émission et ne pipera mot sur le futur d’Arnaud Delvenne dans le concours…

