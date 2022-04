Arno: «Je prends ce bonheur avec moi. Merci la vie!»

"Moi je n’ai pas de frontières, indiquait-il à Jérôme Collin dans un mémorable numéro de Hep Taxi. Écoute, moi je suis vraiment un Européen. J’habite au centre de l’Europe, je suis près de tout et je profite de ça. Et on doit profiter de ça parce que les gens qui vivent avec des frontières sont pauvres. Je veux être libre et je suis ouvert comme une vieille pute."

Trump et «sa coiffure en queue de lapin rose»

Inutile de dire que la période que l’on a traversée ces dernières années le préoccupait fortement, lui, le fils de syndicaliste. "Ce qui se passe aujourd’hui en Europe, avec la montée de l’extrémisme, le conservatisme, le Brexit et les Américains et le bonhomme là, avec sa coiffure en queue de lapin rose… (rires)", nous disait-il en 2019, avant d’apprendre qu’il souffrait d’un cancer. En 2016, il avait pris la plume pour répondre à Trump, qui avait qualifié Bruxelles de "trou à rats". Il terminait cette lettre par ces mots : "Juste une dernière chose: j’espère que tu sais que Jésus était Bruxellois? James Ensor en a fait un beau petit tableau: la Joyeuse Entrée du Christ à Bruxelles. On peut l’admirer dans un musée à Los Angeles. Faudrait que t’ailles voir ça."

«Quel bazar!»

Arno était aussi un grand adepte du mot "bazar", qu’il plaçait dès qu’il ne savait plus quoi dire: "Quel bazar, dit!…" Un mot qu’il avait remplacé par le terme Santeboutique sur son avant-dernier album, ne sachant pas que ce synonyme n’était pas compris par tout le monde, même chez nous. "C’est une expression qu’on utilise à la Côte belge et aussi dans le Limbourg. Je pensais que tout le monde connaissait ça."

«Je suis un chanteur de charme. Raté…»

C’était une autre de ses pirouettes quand on l’interrogeait sur son succès ou sur la longévité de sa carrière, comme en 2019. " Qu’est-ce que je dois faire si je ne fais pas ça? Je suis chanteur de charme. Raté, mais je reste comme ça. J’aime la musique parce que je suis accro à l’adrénaline. Elle ne m’a jamais trompée. C’est une drogue que l’on produit soi-même. Une demi-heure avant le concert, j’ai toujours le trac."

«Je suis avec mon cul dans le beurre»

Le chanteur avait la réputation d’enregistrer ses albums en quelques jours: "Il ne faut pas trop réfléchir, c’est pas bon. Je suis très impulsif dans tout ce que je fais. J’en paie de temps en temps le prix. Mais ça, je dois l’accepter, ça fait partie de moi", nous indiquait-il en 2016. Mais s’il enregistrait, c’était avant tout pour être sur scène. "La musique, c’est une thérapie pour moi: une chanson, ça peut être plus fort qu’un antidépresseur ou le Viagra. La scène c’est très important, j’ai besoin de ça. Quand je suis en tournée, je ne bois pas, je dors bien, je suis en pleine forme. Je ne dois pas faire le ménage, les courses, la cuisine… C’est la belle vie. Je suis avec mon cul dans le beurre, ou dans les nouilles."

«Deux bars ont fait faillite»

Malgré la maladie, Arno avait gardé son sens de l’humour. En 2020, alors qu’il devait être opéré pour son cancer du pancréas, il avait donné un concert au Trianon à Paris. L’occasion de lâcher cette boutade: "J’ai pas bu depuis trois mois, mon foie était en grève. Bon, deux bars ont fait faillite", provoquant l’hilarité générale. Il le répétait à chaque fois dans ses dernières interviews, il n’était pas question pour lui de ressasser le passé.

En mars dernier, dans un entretien sur France Inter – qui prend des airs de testament aujourd’hui -, il affirmait: "Dans l’état dans lequel je suis aujourd’hui, le passé n’existe plus, seul compte la vérité. J’ai eu une vie merveilleuse, j’ai voyagé partout dans le monde grâce à la musique, j’ai joui de la vie. Je prends ce bonheur avec moi. Merci la vie! Mais maintenant, dans mon état… Aujourd’hui prime."