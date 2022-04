Arno: un nouvel album en septembre et un duo avec Mireille Mathieu

Le projet était sur le point de se concrétiser. Arno avait trouvé la force d’enregistrer sa partie voici quinze jours sur le morceau La Paloma adieu, un titre de 1973. Et, hasard de la vie, Mireille Mathieu se trouvait en studio samedi après-midi pour enregistrer sa voix, comme elle l’a raconté à RTL Radio en France. "Après avoir enregistré, quand on m’a annoncé qu’il n’était plus de ce monde, j’ai dit: ‘je vais chanter l’Ave Maria’, j’étais tellement émue. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je l’ai eu au téléphone pour lui dire que c’était d’accord. C’était quelqu’un que j’admirais, complet, généreux. Cela m’émeut beaucoup d’entendre sa voix, c’est très émouvant."