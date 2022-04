Retour sur 50 ans de carrière.

1981 TC Matic – Oh la la la

Il s’agit du premier tube d’Arno, qui a formé le groupe Tjens Couter en 1970 avec Paul Decoutere. Ils sont rejoints plus tard par Ferre Baelen (basse), Rudy Cloet (percussions), Serge Feys (claviers) et deviennent TC Band. Au début des années 80, Paul Decoutere est remplacé par Jean-Marie Aerts et le groupe renommé TC Matic. Oh la la la figure sur l’album TC Matic sorti en 1981.

1983 TC Matic – Putain, putain

C’est en 1983 que TC Matic publie LA chanson qui va faire connaître le groupe au-delà des frontières belges. Putain, putain (nous sommes quand même tous des Européens) figure sur l’album Choco et sort en single. Si ce n’est pas un succès immédiat, la chanson va petit à petit franchir les frontières au point d’être reprise sur scène par Stéphane Eicher (1994) ou par Nouvelle Vague feat. Camille (2010). Stromae en fera une nouvelle version en duo avec Arno sur la scène des Victoires de la musique en 2012.

1985 TC Matic – Elle adore le noir

Avant de se séparer en 1986, TC Matic obtient un dernier succès populaire avec le single Elle adore le noir, qui figure sur l’album Yé Yé. Le titre atteint la 26e place dans le hit-parade belge. L’année suivante, suite à une tournée décevante en première partie de Simple Minds, TC Matic se sépare.

1988 Arno – Jive to the Beat

Si son premier album solo éponyme sorti en 1986 passe plutôt inaperçu, ce ne sera pas le cas de Charlatan, publié en 1988.Celui-ci s’ouvre sur Jive to the beat, avec cette intro à l’accordéon mémorable. Le disque comprend aussi Bathroom Singer et Le tango de la peau , deux autres titres incontournables de son répertoire.

1988 Arno – Le Bon Dieu

C’est également sur l’album Charlatan qu’il s’attaque à une reprise du Bon Dieu, de Jacques Brel. D’une valse assez lente, Arno en fait une version plus proche d’un tango argentin au ralenti. Arno en fera une spécialité par la suite de reprendre des chansons pour les emmener dans un autre univers. De Brel, il reprendra aussi Voir un ami pleurer sur French Bazaar en 2004.

1991 Arno – Lonesome Zorro

En 1991, Arno devient connu en France grâce à sa participation à la B.O. du film Merci la vie de Bertand Blier, avec Charlotte Gainsbourg, Anouk Grindberg, Jean Carmet et Gérard Depardieu. On y retrouve sa version du Bon Dieu, mais aussi Marie Tu m’as , Lonesome Zorro et Whoop That Thing , le reste de la B.O. étant fourni par Philip Glass. Si la reprise de Brel est sortie en 1988, les trois autres morceaux figurent sur l’album Ratata paru en 1990.

1993 Arno – Les filles du bord de mer

Toujours aussi productif, Arno publie l’album Idiots savants en 1993. Il y surprend tout le monde en dépoussiérant Les filles du bord de mer de Salvatore Adamo. La bluette un brin naïve du chanteur italo-belge devient un hymne rock dans la bouche du chanteur ostendais, qui s’amuse à chanter "joint, joint, joint" plutôt que "tsoin, tsoin, tsoin"…

1995 Arno – Les yeux de ma mère

C’est LE morceau d’Arno que tout le monde connaît. Paru sur l’album A la française – sur lequel figure d’anciens morceaux en français mais aussi des nouvelles compositions – il est initialement chanté sur une rythmique assez rapide.

Ce n’est que quelques années plus tard, lors d’une tournée piano-voix qu’il en ralentit le rythme. C’est cette version qui devient la version standard. En 2002, il la chante en direct sur le plateau de On ne peut pas plaire à tout le monde, émission de Marc Olivier Fogiel, et émeut tout le plateau par son interprétation incarnée.

2002 Arno – Lola Etc. et Solo Gigolo

En 2002 paraît l’album Charles Ernest (en référence à ses deuxième et troisième prénoms, Arnold Charles Ernest Hintjens). C’est une vraie réussite, avec une particularité: il décline en ouverture et en fermeture deux textes différents sur la même mélodie.

Cela donne Lola Etc. en français en ouverture

Et Solo Gigolo en anglais en fermeture

2019 Arno – Oostende bonsoir

Pour terminer cette sélection loin d’être exhaustive, notre choix s’est porté sur Oostende bonsoir, morceau touchant qui figure sur son avant-dernier album Santeboutique paru en 2019, avant qu’il n’apprenne être atteint d’un cancer.

"J’ai écrit cette chanson avec une copine. Elle aime Ostende. On a écrit ça après une sortie dans les bars. Quand on a marché sur la digue, il y a la nostalgie et la mélancolie qui sont arrivées. Cela existe encore. Je suis un grand fan du peintre Spilliaert. Et quand le soleil tombe dans la mer, on voit ses peintures", nous disait-il alors. Le clip a été tourné par Jaco Van Dormael.

En 2021, Arno avait encore publié un album, Vivre, une compilation de ses meilleurs morceaux avec Sofiane Pamart au piano.