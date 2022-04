Il devait sortir en avril 2020. Un plan contrarié par vous savez bien quoi. Il y avait déjà eu un EP de quatre titres en 2019, mais le format long, 11 titres, d’un album, elle y tenait. "Je savais avec l’EP, que ce n’était pas la fin. Alors qu’avec l’album, c’est la fin d’un chapitre et le commencement d’un autre. J’ai toujours voulu faire un album.Pour moi, c’est un format essentiel."

Une pop éthérée, guidée par le piano omniprésent qui lui donne des accents d’Agnès Obel parfois. Un instrument qu’elle pratique depuis l’enfance. Avant de faire une longue pause à l’adolescence. Et puis: "Pendant mes études, j’ai rencontré pas mal de musiciens.Ils cherchaient une claviériste alors j’ai intégré plusieurs projets" . De sa formation classique à l’académie, elle garde un très grand attachement aux mélodies, essentielles pour elle, "même plus que les paroles ", insiste-t-elle.

Les textes sont très personnels, métaphoriques, il y a les peurs de l’enfance ( Jaws ), des histoires de cœur brisé ( This Night ), le sentiment d’abandon ( Embryo ) ou sur Patience , "La capacité qu’on a de se saboter soi-même, de se mettre des bâtons dans les roues quand les choses vont trop bien" …

Le style très cinématographique de la musique de Condore nous fait passer de la petite boîte à musique enfantine à la tension d’un film d’horreur. Il y a quelque chose du conte: imaginaire, onirique, mais avec des ombres un peu inquiétantes sur les murs. Elle sourit. "J’aime bien associer des opposés, c’est tout moi. Il y a une très grande part de lumière et une grande part d’ombre en moi."

Ce qui distingue aussi la musique de Condore, ce sont ses harmonies vocales. Presque sans faire exprès: "Au début, je superposais plusieurs pistes de ma voix parce que je ne chantais pas fort." Et puis, c’est devenu un vrai parti pris artistique. Elle est accompagnée sur scène de deux claviéristes chanteuses (et d’un batteur). "On est toutes les trois très différentes, on n’a pas du tout la même voix, elles font vraiment tout pour s’adapter à ma façon de chanter, à ma musique…"

Une façon de chanter qui lui a inspiré le titre, Winding Whispers , des "chuchotements tortueux", littéralement. Des murmures pas si tranquilles…

Condore, «Winding Whispers», Jaune Orange/Pias. Aux Nuits Botanique, à Bruxelles, le 10 mai.