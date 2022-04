Tir mortel: les producteurs de «Rust» sont responsables

La police n’a pas encore engagé de poursuites pénales, mais n’exclut pas de le faire, y compris contre Alec Baldwin.

Le département de l’environnement de l’État du Nouveau-Mexique a mené sa propre enquête dans un dossier civil portant sur les règles d’hygiène et de sécurité du tournage.

Les producteurs du film Rust ont "fait preuve d’une indifférence manifeste à l’égard des risques associés aux armes à feu en omettant systématiquement d’appliquer leurs propres protocoles de sécurité" , souligne son rapport. Ils n’ont pas fait assez "pour s’assurer qu’on accordait à la gestion des armes létales le temps et l’attention nécessaires pour assurer la sécurité des équipes" , ajoute le texte. L’État du Nouveau-Mexique a ainsi infligé aux producteurs une amende civile de 136793 dollars (la plus haute amende possible selon les lois de l’État) et un procès-verbal impliquant une faute délibérée.

L’enquête criminelle, sans lien avec cette décision, est toujours en cours.

Stefan Friedman, un porte-parole de Rust Movie Productions, a indiqué dans un communiqué que les producteurs entendaient contester le rapport. "Tout en appréciant à leur juste valeur le temps et les efforts du département de l’environnement […], nous sommes en désaccord avec ses conclusions et avons l’intention de faire appel."