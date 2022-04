Jill Vandermeulen présente «Docs de choc sur Club RTL: «Impressionné devant sa télé»

Au niveau du contenu, le magazine s’intéressera dans les prochaines semaines à des catastrophes naturelles qui ont frappé différentes zones géographiques dans le monde. "On va évoquer une tornade, d’une tempête de neige, d’une tempête en mer… On va voir comment la nature peut se déchaîner violemment et comment l’homme parvient parfois à se tirer de situations très dangereuses. Il y aura aussi un autre axe, avec les routes les plus dangereuses au monde. Cela reste un contenu familial à regarder pour être impressionné devant sa télé."

Bientôt un single

Fin octobre de l’an dernier, Jill a décidé de quitter son poste de speakerine, après six ans de bons et loyaux services. Une décision qu’elle ne regrette pas. "Cela m’a permis de libérer du temps dans mon agenda pour pouvoir travailler sur tous mes autres projets." Parmi ceux-ci figure l’enregistrement d’un single avec l’aide du chanteur belge Ben’Do. Une sorte de retour aux sources pour l’ancienne candidate de Pour la gloire en 2002 sur la RTBF ou de la saison 5 de la Star Academy sur TF1. "Ce sera une première pour moi, car je n’ai jamais rien publié auparavant, malgré mes aventures musicales. Après ma participation à la Star Ac ’(NDLR: elle avait été éliminée lors du 5eprime), j’ai eu une grosse perte de confiance en moi. À 34 ans, je me dis qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. C’est un chouette morceau que j’ai hâte de présenter. J’espère avoir une petite place en radio, ce serait génial."

Quant à un éventuel retour de la Star Academy, évoqué récemment par certains médias, Jill a un avis bien tranché: "Tout projet d’émission basée sur de l’artistique est chouette. Après, si ça devient les Marseillais ou les Anges en version musicale, je n’en serai pas partisane."

Dans l’immédiat, Jill donne rendez-vous à ses fans ce dimanche 24 avril à 13h30, à la place Saint-Léonard à Liège, pour participer à l’opération Clean Walker, qui lutte contre les dépôts de déchets sauvages. "C’est la troisième fois que j’y participe. J’essaye de rameuter ma communauté sur les réseaux sociaux afin qu’ils me rejoignent."

Club RTL, 20.05