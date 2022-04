Glenn Viel: «Arnaud doit découvrir qui il est»

Arnaud Delvenne, le candidat du destin

Quand il parle des candidats de sa brigade, Glenn Viel évoque le caractère battant de Lucie et sa très bonne entente avec Arnaud Delvenne, le dernier candidat belge encore en lice.

"C’est vrai que je n’ai pas choisi Arnaud mais c’est le destin qui a choisi pour nous.D’une certaine manière, on s’est choisi…C’est un personnage atypique, avec beaucoup d’humour, beaucoup de répartie. Je le conseille avec le recul que j’ai.D’un coup, il est propulsé comme ça sur le devant de la scène et je le mets en garde.Je lui ai dit: "Fais attention à toi, construit, tu n’es pas un objet de mode ou un phénomène de foire. Tu es un mec marrant mais tu es aussi un cuisinier." Je fais de mon mieux pour l’épauler pour qu’il aille le plus loin possible.Parce que Top Chef c’est bien mais après, c’est quoi?"

