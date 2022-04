Pascal Obispo sera le parrain de la 34e édition du Télévie

La grande soirée de clôture

Elle aura lieu le samedi 7 mai, au Lotto Expo à Mons. Outre Pascal Obispo, on pourra applaudir les prestations de Christophe Willem, Pierre de Maere, Tayc, Frédéric François, Salvatore Adamo et Elsa Esnoult. La soirée veillera à mettre en valeur une série de super-héros du quotidien, à savoir les bénévoles, les malades et les chercheurs, qui permettent de faire avancer la recherche contre le cancer.

À ce propos, Mademoiselle Luna, la DJ de Radio Contact, qui a annoncé souffrir d’un cancer du sein au début de l’année, était présente pour faire passer un message positif: "J’ai toujours répondu présent pour le Télévie et ce que j’aimerais dire surtout, c’est que la vie continue!"

Portraits de héros

Sur Instagram et Facebook, vous pourrez retrouver des portraits et des témoignages touchants de personnes confrontées à la maladie, réalisé par le photographe Ralfagram.

Plusieurs défis

Dans le cadre de l’opération, plusieurs défis seront organisés afin de récolter de l’argent. On vous a déjà parlé du road-trip en cuistax à travers toute la Wallonie de Ludovic Daxhelet (lire notre édition du 13 avril). L’animateur cherche des volontaires pour l’accompagner tout au long du parcours entre Paliseul et Mons (plus de 300 km). On pointera aussi les 24 heures Gaming; un défi Lego durant lequel Alban et Xavier – candidats de la 1resaison de Lego Masters – tenteront de reproduire une fresque grâce à des pièces parrainées; la 30e édition des Disques d’or du Télévie, pour laquelle on pourra enchérir pour des disques d’Ed Sheeran, de Coldplay, d’Abba ou encore de Clara Luciani.

Comment donner

En Belgique, 70000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués par an. En septembre dernier, l’opération parrainée par Julien Doré avait permis de récolter 10617189 euros. "Nous savons que la population a été fort sollicitée ces derniers moins avec le Covid, les inondations et plus récemment l’Ukraine, mais nous comptons sur la solidarité" , a indiqué Phimlippe Delusinne, CEO de RTL Belgique.

Les dons peuvent être effectués depuis le site televie.be ou par téléphone (0800/98.800) et SMS (8000) dès l’ouverture du compteur, le 6 mai à 19h. Il y a également moyen de scanner un QR code sur le site www.televie.be .