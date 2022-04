Elena Defaee, responsable de RTLPlay: «Nous devons encore améliorer l’expérience utilisateur»

Elena Defaae, vous venez de prendre la tête du département de la télé non-linéaire, mais vous étiez déjà présente lors du lancement de RTLPlay en mars 2018…

Effectivement. J’ai commencé ma carrière chez RTL Belgique voici 8 ans au marketing digital. Puis j’ai passé une année au sein de la régie publicitaire IP, avant de rejoindre Antoine Pichault dans le projet de RTLPlay. C’est une période où j’ai appris beaucoup de choses. Je suis devenue responsable de l’équipe éditoriale. Antoine a décidé de partir pour un projet personnel (NDLR: la reprise d’un restaurant familial) et donc voilà…

RTLPlay vient de fêter ses 4 ans. Vous diriez que la plateforme approche l’âge adulte?

Les premières années, nous nous sommes un peu cherchés. Aujourd’hui, on sait beaucoup plus ce que l’on veut et où on va. Mais nous continuons à faire beaucoup de tests sur le contenu…

RTLPlay doit s’adresser à tout le monde, mais cela ne veut pas dire que chaque contenu doit plaire de la même manière.

Comme?

Nous proposons de nombreuses séries en intégralité. Cela nous permet de voir s’il y a des thèmes plus porteurs que d’autres et quelle est notre cible. RTLPlay doit s’adresser à tout le monde, mais cela ne veut pas dire que chaque contenu doit plaire de la même manière. Nous pouvons nous permettre de proposer des contenus plus ciblés qu’en télé linéaire et par exemple varier les formats. Je pense à des séries comme Derby Girl, Diana Boss… Ce sont des épisodes de 26 minutes plus pensés pour des plateformes.

D’autres tests?

Depuis l’an dernier, nous proposons de la téléréalité (NDLR: La villa des cœurs brisés, Tattoo Confessions, Dressing VIP …). Cela marche bien aussi.

Les programmes forts de la télé linéaire («Top Chef», «L’amour est dans le pré»…) sont aussi des marques fortes de la plateforme. Est-ce aussi le cas de vos séries exclusives?

Tout dépend des séries… Mais notre force est de pouvoir nous adapter rapidement à l’actualité. C’est le cas avec la série Serviteur du peuple, dans laquelle joue le président ukrainien Zelensky (NDLR: dans le top 10 des séries dès son lancement). C’est quelque chose que nous voulons développer. Pour sonner un autre exemple, dans le cadre du Télévie, nous allons proposer la série belge Sense of tumour, ainsi que des portraits en versions longues.

L’an dernier, vous avez aussi développé des productions propres, comme «Osez» ou «Stand up show», qui ont ensuite été diffusés en linéaire…

Oui, cela va dans les deux sens. Là, nous travaillons sur un projet pour développer l’émission Indices spécifiquement pour RTLPlay, afin de pouvoir plus coller à l’actualité.

Le but est de parler de la sexualité sous toutes ses formes. Il y a du contenu érotique, mais il y a aussi un volet plus informatif.

Parmi les catégories de programmes que l’on retrouve sur RTLPlay, il y a aussi un onglet «Sexplore», avec des programmes adultes. C’est fort regardé?

C’est une offre sur laquelle on travaille constamment. Le but est de parler de la sexualité sous toutes ses formes. Il y a du contenu érotique, mais il y a aussi un volet plus informatif. Nous allons bientôt proposer Drag Kids, un documentaire canadien sur des enfants transsexuels.

Quels défis restent-ils à relever pour la plateforme?

Nous devons encore améliorer l’expérience utilisateur. Nous avons lancé une nouvelle page d’accueil en octobre dernier, qui correspond plus aux standards. Il nous reste à faire ce déploiement sur nos applications mobiles et TV. Cela devrait être fait en mai. Nous venons aussi d’arriver sur la box d’Orange. On va bientôt être sur Voo. Et nous allons lancer le chantier pour être présents sur les télés connectées, d’abord chez Samsung et LG. Le but est ensuite d’en proposer d’autres.

Vous proposez des séries en V.O., mais ce n’est pas la majorité…

C’est quelque chose sur lequel on travaille. On le propose sur nos séries exclusives. Prochainement, Plug RTL va diffuser la série And Just Like That et sur RTLPlay, vous pourrez choisir entre la V.O. ou la V.F.

Nous n’avons pas encore trouvé de moyen assez sûr pour vérifier que l’utilisateur est Belge.

Une question qui revient souvent, c’est celle de la disponibilité. On peut regarder RTLPlay en Belgique et au Luxembourg, mais pas en France, contrairement à Auvio, la plateforme de la RTBF…

C’est une question de droits. Nous y travaillons, mais nous n’avons pas encore trouvé de moyen assez sûr pour vérifier que l’utilisateur est Belge. La solution n’est pas imminente, mais c’est quelque chose qu’on aimerait réaliser.

Est-ce que la fusion de TF1 et M6 en France et le rachat de RTL Belgique par DPG et Rossel changent quelque chose pour RTLPLaydans son développement?

À ce stade-ci, non. Pour l’instant, nous évaluons nos différentes manières de travailler et nos outils pour pouvoir ensuite en tirer le meilleur.

Vous auriez la possibilité de piquer quelque chose à l’un de vos concurrents, ce serait quoi?

Le budget marketing de Netflix! (rires)

RTLPlay est gratuit. Cela va toujours le rester?

Oui. Toujours, je ne peux pas vous le dire. On lance des offres premium, des offres freemium hybrides… C’est un marché qui cherche encore son modèle. La gratuité c’est dans notre ADN et au jour où je vous parle, il n’y a pas de volonté d’en faire un produit payant.