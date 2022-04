Dans sa battle face à Caroline Costa et Fabien Cicoletta, le Courcellois n’a pas réussi à convaincre les jurés sur cette reprise de Heavy Cross de Gossip, plutôt loin de son univers.

"L’aventure s’arrête pour moi, mais je suis très fier de mon parcours. Cela reste un jeu et la suite est en construction. Je prépare de nouvelles chansons, j’ai eu des propositions suite à mon premier passage… Donc je ne suis pas triste. Cela m’a remis sur les rails et cela m’a montré que j’ai toujours envie de chanter. Et puis cela m’a fait du bien après cette période de deux ans sans rien."

Marc Lavoine a préféré continuer l’aventure avec… "Mais il m’a dit de surtout continuer. ce que je vais faire puisque là, je vais participer à un concert dans le Nord de la France où l’on reprend des chansons de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, dans une version concert. Pour la suite, les choses sont en construction. Mais je vais prendre le temps de faire les choses bien."

Chérine Mroue: «Quand je suis sur scène, j’arrête de stresser»

Confrontée à Olly Corpe sur un titre plutôt rock – The Reason, de Hoobastank – Chérine a eu fort à faire. Mais elle a réussi à convaincre sa coach de la garder. "Durant les répétitions, je stresse de ouf et après quand je suis sur scène, j’arrête de stresser (rires). C’est très bizarre. Je suis très contente qu’Amel m’ait gardée.Apparemment, elle trouve que j’ai un truc d’unique, avec une voix reconnaissable par tous."

Chérine est donc qualifiée pour les cross-battles. "Je suis contente car ce ne sera plus contre quelqu’un de mon équipe, car nous sommes très proches. Mais d’un autre côté, c’est aussi effrayant, car on ne sait pas contre qui on va se retrouver, contre quelle équipe et avec quelle chanson…" Un paramètre important est aussi qu’à partir de cette étape, c’est le public qui choisit qui poursuit l’aventure. "C’est à double tranchant, car notre coach sait qui nous sommes, et pas le public. Mais de toute façon, c’est lui qui décide si on fait carrière ou pas ensuite… Donc j’ai envie de lui montrer un côté de moi que je n’ai pas encore montré. Je ne veux plus être la petite fille qui a toujours peur."

Pauline Nagy: «Avec ma voix masculine et la sienne plus féminine, nous avons vite trouvé l’accord»

Dans un duo plus qu’un duel, comme Amel Bent l’a fait remarquer, Henry et Pauline ont mis les poils et les larmes aux quatre coaches spectateurs. La Marchovelettoise de 18 ans a tiré son épingle du jeu.

"Avec ma voix masculine et la sienne plus féminine, nous avons vite trouvé l’accord, comment faire joli. Amel trouvait que si j’avais aussi bien réussi, c’est grâce à Henry. Nous continuons à nous envoyer des messages de temps en temps. C’est très stressant d’arriver à cette étape, de chanter face à quelqu’un qu’on ne connaît pas ou très peu et avec qui il faut créer un univers en quelques jours. Ce stress, il est très présent chez moi, il est très difficile de me l’enlever. C’est en montant sur scène qu’il disparaît, quand nous commençons à chanter et que je vois que nous nous comprenons, que nous nous sourions. C’est là que je prends du plaisir."