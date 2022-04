©Yann Dejardin/TF1/ITV/Bureau233

Sauvé sur le gong lors des blinds par un buzz tardif de Marc Lavoine, le Courcellois Axel Hirsoux a pris du plaisir à participer à cette nouvelle étape du télécrochet de TF1. "Je n’avais qu’une envie, c’était de poursuivre l’aventure et de faire autre chose que le style dans lequel je suis d’habitude."

Marc Lavoine a choisi de le faire chanter en compagnie de Caroline Costa et Fabien Cicoletta. La première, demi-finaliste de La France a un incroyable talent en 2008, avait chanté What a feeling d’Irène Cara et obtenu 4 buzz (mais Vianney avait été bloqué), tandis que le second s’était qualifié avec Feeling Good de Nina Simone (2 buzz, Florent Pagny et Marc Lavoine).

"Caroline, je connaissais son parcours à la télé et dans les comédies musicales. Fabien, j’ai appris à le connaître lors des répétitions. Et on a transformé cette battle en moment musical fort. il n’y a pas eu de concurrence. On a fait un truc à trois pour que ce soit agréable pour nous et pour les gens."

Quant au morceau choisi pour ce soir par Marc Lavoine, il s’agit de Heavy Cross . "Je me retrouve à chanter du Gossip! (rires) C’était vraiment une première pour moi de me frotter à ce style-là. C’est quelque chose qui m’a plu car c’est une chanson de fille et vocalement, j’ai pu montrer ce que je pouvais faire.Marc a tout fait pour que je ne trahisse pas vocalement ce que je suis."

Chérine Mroue (Amel Bent)

Toujours aussi pétillante, l’Anversoise Chérine – passée de zéro buzz en 2019 à quatre buzz en 2022 – appréhendait un peu ces battles. "C’était un peu effrayant, car je ne savais pas contre qui j’allais chanter ni quel titre… J’ai toujours peur de chanter contre quelqu’un, car je fais en permanence des comparaisons: celle-là est plus jolie, lui il chante mieux… C’était stressant."

Amel a choisi de la confronter à Olly Corpe, qui avait fait avec son groupe une reprise de Dancing on my own de Robyn et pour lequel elle était la seule à s’être retournée. "Olly c’est un cœur. J’ai envisagé cette battle plutôt comme un duo. Et quelle que soit l’issue, nous sommes tous les deux gagnants.Lors des répétitions, il m’a donné plein de confiance. Nous avons trouvé une vraie dynamique et cela va se voir."

Chérine préfère ne pas dire quel titre elle va chanter, mais nous donne quelques indices. "C’est un titre que je connaissais, mais qui n’est pas dans le style que je chante habituellement puisque c’est une chanson rock. La tonalité est très grave alors que j’ai plutôt l’habitude de chanter dans les aigus. Mais Amel voulait que je sorte de ma zone de confort et que j’aie confiance en moi. Cela m’a demandé beaucoup de répétitions. Je l’ai chantée 100 fois par jour, et chaque fois différemment… Mon copain m’a dit que je devais choisir dans le million de versions que j’avais faites… (rires)"

Pauline Nagy (Vianney)

Dans l’équipe de Vianney, face à Henry, 24 ans (qui avait tous les jurés, sauf Florent Pagny, avec sa version de Indélébile d’Yseult ), la toute jeune Marchovelettoise Pauline Nagy, 18 ans, - qualifiée avec sa version d’ Utile de Julien Clerc - aura fort à faire pour gérer son stress mais aussi un choix de chanson qu’elle n’approuvait pas forcément.

"Vianney nous a proposé deux titres: L’aigle noir de Barbara et Je vole, telle qu’interprétée par Louane dans La famille Bélier. Je préférais L’aigle noir. J’ai beaucoup de mal avec Je vole, on l’a tellement entendue." Henry, lui, préférait pourtant ce classique de Michel Sardou et Vianney a tranché en sa faveur.

Mais Pauline a finalement trouvé du sens et de l’âme dans cette chanson grâce à sa maman. "Elle m’a dit que ces paroles, c’était exactement ce que je vivais. Je quittais ma famille pour prendre mon envol, vivre mon expérience. Je suis montée sur scène avec ses mots…"

Porte-chance? Sa prestation a été dévoilée en primeur par TF1. Vous pouvez la visionner en cliquant ici . Le verdict, lui, ce sera samedi soir.