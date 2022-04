Cette année, parmi les participants en quête de l’amour, on retrouve des femmes et des hommes âgés de 22 à 61 ans. Ils sont éleveurs de moutons, de vaches, de cochons, de chevaux mais aussi producteurs de lait, ou encore marchands de bêtes.

Lors de cette soirée placée sous le signe de la confidence, ces agriculteurs et agricultrices vont se dévoiler et se livrer sur leur parcours sentimental, fait de hauts et de bas.

Plus que jamais, ils espèrent que leur future moitié se trouve parmi les lettres qu’ils vont recevoir. Et ils comptent bien rejoindre les nombreux couples déjà formés.

Pour écrire aux participants, vous pouvez utiliser l’adresse mail: amour@rtl.be.

Vous pouvez envoyer une lettre à l’adresse suivante, en précisant le nom de l’agriculteur ou l’agricultrice à qui vous destinez le courrier: RTL TVI, L’amour est dans le pré, avenue Jacques Georgin, n°2, 1030, Bruxelles.