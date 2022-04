Nicolas et Lucas Léonard (Malmedy) remportent Pékin Express: les frères belges ont «eu peur du début à la fin»

Nicolas et Lucas, tout d’abord félicitations. Mais quelle finale stressante!

Lucas. Encore plus pour nous! (rires)On a eu peur du début à la fin. On savait que rien n’était joué jusqu’à la toute dernière seconde. On a donc subi un stress qui était complètement différent des autres étapes.

Cela démultiplie l’émotion quand vous arrivez à rejoindre Stéphane…

Nicolas. Bien sûr. En deux secondes, il y a toutes les images des 35 jours précédents qui remontent. Émotionnellement, c’est incroyable.

Revenons sur le déroulement de cette finale. Quand Stéphane vous dit qu’il y a moyen de récupérer de l’argent dans la cagnotte des autres candidats, cela vous motive encore plus?

Lucas. Oui, car cela signifie qu’il y a encore une belle somme à aller rechercher. Mais cela veut dire aussi que Jérémy et Fanny peuvent nous reprendre de l’argent. Donc, nous n’avons pas droit à l’erreur.

La première étape, c’est le saut en parachute…

Nicolas. Personnellement, c’était un rêve! Et le faire au-dessus de Dubaï, c’est splendide. On n’a pas hésité longtemps…

Cette première étape se termine par un gain de 5060 €, donc c’est plutôt bien parti…

Lucas. C’est vrai, mais il faut se reconcentrer directement sur la suite, car il nous reste deux courses, plus la course finale.

Et on le voit directement après, lors de la seconde course, avec l’épreuve des drones. Que s’est-il passé, Lucas?

Lucas. Dans le jargon, on appelle ça un gros boulet! (rires) Je fais n’importe quoi lorsqu’il s’agit de poser le drone sur le socle. Je n’ai aucune excuse.

Vous arrivez à limiter la casse, avec une perte de 2050 €…

Lucas. C’est vrai, mais c’est déjà ça… Cela nous met un coup de pression pour la troisième course.

Nicolas. Nous ne sommes pas fiers. Nous avons perdu un peu d’argent et notre volonté, c’est de limiter la casse.

Vous bénéficiez d’une nuit de repos à l’hôtel. Et là, ce sont les souvenirs qui remontent avec beaucoup d’émotion…

Lucas. Je repense à tous les moments de l’aventure. Cela va des voitures que l’on a empruntées – avec par exemple cette voiture toute neuve qui venait de sortir du garage – aux personnes qui ont accepté de nous héberger, dont cette vieille dame qui a prié pour nous en Ouzbékistan. Il y a aussi la fête pour la circoncision, le massage avec Michel gros paquet, les arrivées au drapeau, les amulettes…

Nicolas. On sent aussi que l’on va bientôt revoir ses proches. Et donc, émotionnellement parlant, c’était un grand moment.

La dernière course, c’est le puzzle en 3D. Là, vous détectez tout de suite que c’est un aigle qu’il faut reconstituer…

Nicolas. C’est vrai qu’on a expédié ça en quelques minutes. Avec Lucas, nous nous sommes complétés à merveille, comme souvent tout au long de l’aventure.

Il y a quand même un coup de stress ensuite, avec votre chauffeur qui vous conduit dans le parking d’un hôtel…

Lucas. Au départ, on stresse à mort, car on pense qu’il s’est perdu. Et finalement, quand on sort de cet ascenseur, on tombe pile sur le drapeau. On se rend compte que notre chauffeur a pris toutes des petites routes pour éviter les embouteillages… On a eu énormément de chance!

Le chauffeur s’est pris au jeu. C’était le Thierry Neuville de Dubaï! (rires)

Nicolas. Le chauffeur s’est pris au jeu. C’était le Thierry Neuville de Dubaï! (rires) Et on met 38 minutes dans la vue à nos adversaires et on prend toute leur cagnotte.

Cela se termine avec la course finale où vous devez répondre à des questions sur l’émission. Et là, vous faites encore un sans-faute…

Nicolas. Depuis le début de l’aventure, Nicolas a un petit carnet où il notait tous les mots-clés, les endroits où nous sommes passés… au cas où l’on arrivait jusqu’à la finale. Ça a payé!

Un petit mot sur Fanny et Jérémy, le duo qui a perdu. Vous êtes toujours en contact?

Lucas. Avec Fanny et Jérémy, nous discutons souvent, surtout à l’approche de la finale. Ce sont de belles personnes, très compétitrices. Nous nous serions retrouvés à leur place avec un duo qui leur passe toujours devant sur le fil, je ne sais pas comment nous aurions réagi. Après, c’est un jeu, il y a le stress, la fatigue… Aujourd’hui, on rediscute posément et on rigole ensemble. On a une très bonne entente.