Ça fait pourtant un petit bout de temps qu’elle arpente les scènes belges puisqu’elle est la claviériste et choriste de Condore (NDLR: le projet perso de Leticia Collet qui collabore notamment avec Antoine Wielemans et Dan San) et, avant cela, Charlotte Maquet portait le projet folk Monday Morning au début des années 2010. Mais on rêvait secrètement qu’elle prenne son envol seule et ose se placer au centre de la scène.

C’est enfin le cas avec Aucklane, un projet rock qui lui ressemble pour lequel elle s’est entourée de Sébastien Beaumont à la guitare, Louan Kempenaers à la basse et aux claviers et Thibault Jungers à la batterie.Mais c’est elle qui mène la danse.

Même si certaines chansons de cet EP de cinq titres ont été écrites il y a quelque temps, Charlotte se sent toujours en phase avec ce disque. "Le confinement a été un moment hors du temps durant lequel j’ai pu me poser toutes les questions du monde. Qu’est-ce que j’ai envie de faire avec ces chansons? À quoi j’ai envie que ça ressemble?Comment je veux poser ma voix?Là où ça a commencé à devenir un peu flippant, c’est quand les chansons étaient prêtes, que j’avais envie de les sortir mais que les concerts ne reprenaient pas.C’était frustrant de se freiner.Ça m’aura au moins appris la patience."

Du pur rock

Sans complexe, ce petit bout de femme emboîte le pas de nanas un peu burnées à la Shirley Manson (Garbage) pour sortir un son rock pur jus et assumé.Les guitares sont lourdes, la batterie lancinante ( Ghost in the Hall , Only Dogs ) et la voix de Charlotte Maquet vient envelopper le tout de sa détermination.

Des exemples de haut vol qui laissent inévitablement une trace dans la musique d’Aucklane, sans pour autant occulter sa propre personnalité.

Aucklane, «Nightfall».