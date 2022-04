Au bout de 20 saisons de L’incroyable famille Kardashian ( Keeping up with the Kardashians ), diffusée et produite par E!, le clan a profité de la fin de son contrat mirobolant (on parle de plus de 100 millions pour les 4 dernières saisons) et fait une pause d’un peu plus d’un an pour reprendre les rênes de la production et être dès aujourd’hui diffusé sur Disney+ sous le titre The Kardashians .

Mais au-delà du luxe, de l’argent et de la chirurgie esthétique, la famille Kardashian c’est qui?Et pourquoi les téléspectateurs américains (et du reste du monde) sont-ils toujours scotchés devant ses moindres faits et gestes?

Les Kardashian, c’est d’abord le fantôme d’un père, Robert, avocat charismatique (d’O.J.Simpson, entre autres) et père bienveillant de trois petites filles et un garçon (Kourtney, Kim, Khloé et Rob).Décédé d’un cancer en 2003, Robert Kardashian a marqué de son empreinte et de sa fortune, cette famille très unie.

Mais c’est l’audace de Kim qui va précipiter le destin de la tribu en 2003.Alors que la brunette sans diplôme évolue parmi les people bien en vue de l’époque (elle fut un temps l’assistante de Paris Hilton), Kim tourne une sextape avec son petit ami, le chanteur Ray J. Une vidéo amateur qui sera achetée par une société de production de films pornographiques sentant le bon filon.Malheureusement pour elle, Kim attaque la société en justice et finit par céder les droits sur le film pour 5 millions de dollars.Il n’en faudra pas plus pour attirer les médias people sur ces personnalités et lancer une téléréalité qui fera le tour du monde.

Personne ne s’attaque à la famille

Le père Kardashian est mort, la mère remariée depuis longtemps avec l’ancien champion olympique Bruce Jenner (qui deviendra quelques années plus tard Caitlyn Jenner).Deux fillettes, Kendall et Kylie, viennent compléter le tableau de la famille recomposée.

Devenues des femmes d’affaires accomplies, les sœurs Kardashian négocient la moindre de leur apparition des centaines de milliers de dollars.L’aînée, Kourtney, exploite le filon bio bien-être tout en tentant de garder une relation amicale avec son ex et père de leurs trois enfants.Acoquinée avec le musicien tatoué Travis Barker, elle est prête à refaire sa vie et avoir un bébé.

Kim, divorcée de Kanye West entame sa nouvelle vie tout en gérant les restes de la précédente (et notamment une seconde sextape) et Khloé, toujours mince et en forme, envisage la suite de sa relation tumultueuse avec le basketteur Tristan Thompson.

Quant aux deux plus jeunes: Kendall est toujours l’un des mannequins les plus en vue des podiums et Kylie gère sa seconde grossesse avec un maximum de sérénité.

Côté contenu, on ne vous cachera pas que le passage de E! à Disney + (Hulu) n’a pas changé grand-chose.Ça vend du bling et du marketing mais il y a un petit je-ne-sais-quoi chez cette famille qui peut attendrir les masses.

Disponible sur Disney +