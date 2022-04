Cronenberg, Serebrennikov ou encore les Dardenne pour la 75e édition du Festival de Cannes

Parmi les cinéastes cultes attendus: David Cronenberg ("Crash") promet une nouvelle fois de secouer le public avec "Les crimes du futur", qui réunit Viggo Mortensen, Kristen Stewart et Léa Seydoux.

Autre gros calibre sur le tapis rouge: James Gray ("Ad Astra") présentera "Armageddon Time", avec Anne Hathaway et Oscar Isaac, dans le New York des années 80, en pleine ascension de la famille Trump.

Dix-huit films briguent à ce jour la Palme d’or, parmi les 2.200 soumis aux sélectionneurs, venus de 155 pays.

Cinq cinéastes déjà couronnés seront en lice pour une nouvelle Palme: les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne ("Rosetta") avec "Tori et Lokita", le plus grinçant des cinéastes suédois, Ruben Östlund ("The Square"), avec "Triangle of Sadness", le Japonais Hirokazu Kore-eda ("Une Affaire de famille"), qui a cette fois tourné "Broker" avec la star sud-coréenne de "Parasite", Song Kang-ho, et le Roumain Cristian Mungiu ("4 mois, 3 semaines, 2 jours"), avec son dernier film, "RMN", coproduit par Les Films du fleuve, la société des frères Dardenne.

La Belgique brillera aussi par la présence de Lukas Dhont, qui présentera "Close", son deuxième long métrage, autour de l’amitié et de la responsabilité cette fois.

Seules trois réalisatrices sont sur les rangs pour succéder à la Française Julia Ducournau, Palme d’or 2021 pour "Titane".

La Française Claire Denis présentera ainsi "Stars at noon", un "film d’attente, d’ambiance, à la lisière du polar diplomatique" dixit Thierry Frémaux, tourné en Amérique centrale, et sa compatriote Valéria Bruni Tedeschi "Les Amandiers", sur le théâtre et la figure de Patrice Chéreau. Prisée de la critique, l’Américaine Kelly Reichardt sera elle en lice avec "Showing Up".

Une présence russe dans les rangs

La présence dans cette liste de l’enfant terrible du cinéma russe Kirill Serebrennikov avec un film sur la femme de Tchaïkovski est tout un symbole, en pleine guerre en Ukraine.

Le Festival, qui a très vite annoncé qu’il n’inviterait pas de "délégation officielle" russe, a fait le choix de ce réalisateur empêché de défendre en personne ses deux précédents opus en compétition, "Leto" et "La fièvre de Petrov", car il n’était pas autorisé à quitter son pays.

Il a enfin pu partir légalement pour rejoindre l’Europe, après l’invasion, et sa voix portera également au Festival d’Avignon, en juillet, dont il assurera l’ouverture.

Deux cinéastes ukrainiens sont aussi sélectionnés, hors compétition: un grand nom, Sergei Loznitsa, pour "The Natural History of Destruction", en séance spéciale, et un nouveau venu, Maksim Nakonechnyi, qui réalise son premier film, "Bachennya Metelyka", retenu à Un Certain Regard.

Quel président du jury?

"Par des temps de tristesse et de guerre en Europe et un peu partout dans le monde (...) célébrer un anniversaire, ce ne sera pas forcément célébrer le passé", a souligné le délégué général en présentant cette 75e édition, la dernière du président, Pierre Lescure.

Le festival n’oublie pas pour autant la fête et les paillettes: Tom Cruise doit présenter en personne le nouveau "Top Gun", 36 ans après. Hors compétition aussi, résonnera la musique d’Elvis (biopic signé Baz Luhrmann), de Jerry Lee Lewis (chez Ethan Coen), de David Bowie dans un documentaire. Quant à l’Australien George Miller, il promet un "anti Mad Max" avec un film réunissant Idriss Elba et Tilda Swinton.

Après la testostérone de "Bac Nord", le Français Cédric Jimenez reviendra lui sur les attentats du 13 novembre, avec Jean Dujardin.

Le festival n’a plus beaucoup de jours pour trouver celui ou celle qui succèdera à Spike Lee à la présidence du jury. Un casse-tête cette année: avec le redémarrage du cinéma post-pandémie et l’essor des séries, "tous les artistes travaillent", a souligné M. Frémaux.

Le film d’ouverture en revanche est déjà connu: ce sera la comédie gore "Z (comme Z)" de Michel Hazanavicius, l’auteur de "The Artist".