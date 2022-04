A la télé ce jeudi: les dernières batailles du Pape (doculmentaire)

À ce moment, son message étonne. Il dit en substance: restez chez vous, portez un masque et faites-vous vacciner. Il incite à obéir à la science et aux mesures politiques.

Un épisode qui marque bien le chemin que François a choisi: il s’affirme de plus en plus comme un chef d’État plutôt que comme un leader spirituel. Et ça fait grincer des dents.

Dans le monde politique d’abord, et la haute finance qui préféreraient que le pape s’occupe de ses affaires et les laisse mener les leurs tranquillement.Comme quand il rencontre des leaders musulmans, pour rapprocher les peuples ou quand il parle de l’accueil des migrants qu’il voudrait humain, il se prend dans les dents toutes les droites identitaires. Ou qu’il se lance dans un manifeste écologiste: on lui conseille plutôt de s’occuper de spiritualité et de pédophilie au sein de l’Église.

Ça s’est calmé depuis l’élection de Joe Biden à la tête de la Maison Blanche, mais Trump et son conseiller Steve Bannon ou le président brésilien Jair Bolsonaro étaient parmi ses plus farouches opposants.

Au sein de son institution même, ça coince aussi: François est vu comme trop progressiste par la partie la plus conservatrice de l’Église. Qui le traite même de communiste (c’est dire…), l’obligeant à clarifier sa position sur certains points ou avancer à pas prudents, par crainte d’un schisme. Quand aux plus progressistes, ils lui reprochent justement cette prudence.

Le pape François sent tout doucement arriver la fin de son règne et prépare activement sa succession.Il a récemment nommé de nombreux cardinaux qui se situent dans sa ligne idéologique. Pour, espère-t-il continuer ses combats, notamment la réforme de l’institution financière, très opaque, du Vatican.

Un documentaire particulièrement riche et dense.

