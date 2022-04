L’idée lui est venue l’an dernier, alors qu’il s’apprêtait à marcher pour l’opération de solidarité de RTL TVI. "Suite à une blessure, j’ai dû changer de défi et faire du cuistax plutôt que de la marche. On a réussi à fédérer les gens autour du projet, alors que nous avions dû revoir nos plans une semaine avant le départ. Et ce défi a été pour moi l’occasion de vivre une nouvelle aventure faite de découvertes, d’aventure et de partage."

Si en septembre dernier il avait parcouru 117 km entre RTL House et le Wex de Marche-en-Famenne où se déroulait la soirée de clôture, il a décidé de mettre encore la barre plus haut cette année. "J’ai trouvé que nous n’avions pas traversé assez de régions l’an dernier. Du coup, avec l’équipe qui m’entoure, on a décidé de mettre sur pied ce défi sur 5 jours et de partir du village de Paliseul où j’habite pour traverser tous les jours une région différente."

Concrètement, le convoi s’ébranlera le lundi 3 mai de Paliseul pour rejoindre Durbuy, puis Liège (jour 2), Namur (jour 3), Charleroi (jour 4) et finalement Mons (jour 5). Soit officiellement 315 km. "C’est la distance théorique. Mais avec tous les petits détours que l’on va être amené à faire, on dépassera les 400 km", estime l’animateur au débit mitraillette.

Il le sait, cela ne sera pas une sinécure, d’autant plus que l’appellation Plat pays vaut plutôt pour la Flandre, moins pour la Wallonie.

"Je vais avoir besoin de gens pour m’accueillir mais également pour m’aider à avancer, poursuit Ludo. Je me souviens d’une côte l’an dernier pour arriver au Wex de Marche… Le cuistax pèse au moins 300 kg! Si on ajoute six personnes dessus, cela fait un certain poids à bouger."

Concrètement, comment cela va se passer? "Le parcours détaillé se trouvera sur les réseaux sociaux et les gens pourront venir se présenter pour m’aider. J’espère qu’ils seront là. De toute façon, je n’ai pas le choix, j’ai besoin d’eux, aussi pour pousser. Et si le cameraman doit pédaler, il pédalera! (rires)"

Ce défi servira évidemment à récolter des dons pour le Télévie. "Les gens pourront parrainer l’événement via le site officiel du Télévie, soit ils pourront verser leurs dons dans l’urne qui se trouvera sur le cuistax. À ce sujet, c’est important de dire que je ne veux que des billets, car les pièces, c’est trop lourd! (rires) Ils pourront également faire un don via leur smartphone grâce à un QR Code.Et s’il faut, j’irai sonner chez les gens."

«Jamais s’arrêter»

Afin de l’aider dans sa tâche, Ludovic compte aussi sur l’aide de quelques guests. Il espère que Nicolas et Lucas, les Malmédiens qui seront en finale de Pékin Express jeudi soir, pourront se libérer pour venir pédaler. "C’est pas tout de courir à la recherche d’un drapeau rouge", rit-il. En tant qu’ancien vainqueur du jeu d’aventures avec son frère Samuel en 2012 (après avoir perdu la finale en 2011), il est admiratif du parcours de Nicolas et Lucas.

"Leur lien fraternel est très fort et c’est ce qui compte pour aller loin dans l’aventure. Leur duo fonctionne. En finale, ils doivent veiller à retrouver une voiture immédiatement si jamais ils se font débarquer. Il ne faut jamais s’arrêter.Et il faut rester vigilant face à Jérémy et Fanny. Mais qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, je suis admiratif."

www.televie.be